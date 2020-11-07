Her evde bir okul projesi devam ediyor - Son Dakika

Her evde bir okul projesi devam ediyor

07.11.2020 11:26
Her evde bir okul projesi devam ediyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından korona virüs salgını sonrasında başlatılan Her evde bir okul projesi kapsamında ilçelerde de ihtiyaç sahibi öğrenciler için çalışmalar devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından korona virüs salgını sonrasında başlatılan Her evde bir okul projesi kapsamında ilçelerde de ihtiyaç sahibi öğrenciler için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 110 çalışma masası ve 144 tablet öğrencilere teslim edildi.

Korona virüs salgını sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay tarafından başlatılan 'Her Evde Bir Okul' projesi il genelinde tespit edilen ailelere çalışma masası ve tablet gönderiyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere Gölyaka'da 61, Çilimli'de 100, Akçakoca'da 110 adet çalışma masası dağıtıldı. Toplamda 271 adet çalışma masası dağıtılırken, öğrencilerin EBA'ya erişim konusunda sorun yaşaması sonrasında 144 adette tablet öğrencilere hediye edildi. Düzce Valiliği'nden alınan bilgilere göre projenin tüm ilçelerde kararlılıkla devam etmesi planlanıyor. - DÜZCE

Her evde bir okul projesi devam ediyor
Her evde bir okul projesi devam ediyor
Her evde bir okul projesi devam ediyor
Her evde bir okul projesi devam ediyor

Koronavirüs, Tablet, Düzce, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Her evde bir okul projesi devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! FETÖ'den aranan Bank Asya'nın kurucu ortağı Ankara'da sahte kimlikle yakalandı Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Nikol Paşinyan'ın eşinin kurduğu birlik 10 günlük eğitimini tamamladı Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Gece 03.00'te eğlenirken yakalandılar Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Akrabasına misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, silahla oynarken kendini vurdu
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı Görevden alınan Murat Uysal'ın 16 aylık karnesi! Doları 5.72'den devralıp 8.51'de bıraktı         
09:01
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı         
08:28
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı         
03:51
Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti, anlaşma iptal edildi         
23:44
Bakan Koca paylaştı: İzmir depremine ameliyathanede yakalanan sağlık görevlerinin o anları Bakan Koca paylaştı: İzmir depremine ameliyathanede yakalanan sağlık görevlerinin o anları         
23:27
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 11:36:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Her evde bir okul projesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei