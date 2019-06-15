Son Dakika Haberleri: Her eve bir elektrik santrali projesi
Son Dakika Güncel Haber

Her eve bir elektrik santrali projesi

5 saat önce

Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi öğrencilerinden Halil Dalgıç, Fatih Özkaya ve Mehmet Can Ünsal, fizik öğretmenleri Serdar Şahin koordinatörlüğünde geliştirdikleri sistemle, yağmur ve atık sulardan elektrik enerjisi üreten aygıt yaptı.

Her eve bir elektrik santrali projesi, System.String[]
Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi öğrencilerinden Halil Dalgıç, Fatih Özkaya ve Mehmet Can Ünsal, fizik öğretmenleri Serdar Şahin koordinatörlüğünde geliştirdikleri sistemle, yağmur ve atık sulardan elektrik enerjisi üreten aygıt yaptı.
Geliştirilen aygıt ile ilgili Kaymakam Mustafa Altınpınar'a bilgi veren fizik öğretmeni Serdar Şahin, yapılan çalışmada 1 dakikada 10 litre atık su ile 18V AC gerilimli elektrik akımı elde edildiğini söyledi.
Şahin, evlerde kullanılan atık sudan elektrik akımı elde edilebileceğini belirterek, "50 bin nüfuslu bir şehirde atık su şebekesine dakikada 7 bin 534 litre su akmaktadır. Bu su elektrik enerjisine çevrilirse 50 metre yükseklikten yaklaşık yüzde 80'lik verimle 150 kişinin elektrik ihtiyacı karşılayabilmektedir. Bu hesaplamalarda yağmur suyu ve atık su yoğunluğu hesaplanmamıştır. Yeterli yükseltiye sahip olan belediyelerimizde ve yağış miktarı bol olan bölgelerde üretilen elektrik enerjisi miktarının artacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sayede belediyeler kendi elektrik enerjisini kendileri üretebilir." dedi.
Şahin, projenin gelecek yıllarda daha da geliştirilerek, ilgili mercilere sunulacağını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:42 Kaynak: AA
Serdar Şahin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den vatandaşlara sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:44:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her eve bir elektrik santrali projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]