'Her eve bir poliçe şart!'
1 saat önce
Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. Baturalp Pamukçu ile sektördeki gelişmeleri, penetrasyon oranlarının düşüklüğünü, sigorta bilincinin artırılmasına kadar pek çok konuya değindik.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:03
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