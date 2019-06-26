Son Dakika Haberleri: 'Her eve bir poliçe şart!'
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'Her eve bir poliçe şart!'

1 saat önce

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. Baturalp Pamukçu ile sektördeki gelişmeleri, penetrasyon oranlarının düşüklüğünü, sigorta bilincinin artırılmasına kadar pek çok konuya değindik.

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Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. Baturalp Pamukçu ile sektördeki gelişmeleri, penetrasyon oranlarının düşüklüğünü, sigorta bilincinin artırılmasına kadar pek çok konuya değindik... Ece Ceyhun'un haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:03 
Ece Ceyhun, Baturalp Pamukçu, Sigorta, Türk Nippon Sigorta, Ekonomi
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