Son Dakika Haberleri: “Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”
Son Dakika Ekonomi “Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”

“Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”

59 dakika önce

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim ve Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) uzun yıllardır sürdürdüğü eğitime destek projesini büyütüp, daha fazla gencin geleceğine fayda sağlamak için Bursalı sanayicileri dayanışmaya davet ediyor.

“Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”, System.String[]

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim ve Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) uzun yıllardır sürdürdüğü eğitime destek projesini büyütüp, daha fazla gencin geleceğine fayda sağlamak için Bursalı sanayicileri dayanışmaya davet ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:24 
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