“Her fabrikadan bir burs, her burs geleceğe bir tuğla”
59 dakika önce
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim ve Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) uzun yıllardır sürdürdüğü eğitime destek projesini büyütüp, daha fazla gencin geleceğine fayda sağlamak için Bursalı sanayicileri dayanışmaya davet ediyor.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Yönetim ve Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) uzun yıllardır sürdürdüğü eğitime destek projesini büyütüp, daha fazla gencin geleceğine fayda sağlamak için Bursalı sanayicileri dayanışmaya davet ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:24
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