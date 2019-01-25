Son Dakika Haberleri: Her Fidan Bir Gelecek Projesi Kapsamında Fidan Dağıtımı Devam Ediyor

Her Fidan Bir Gelecek Projesi Kapsamında Fidan Dağıtımı Devam Ediyor

12 dakika önce

Ödemiş Belediyesi üreticiye destek vermek amacıyla başlattığı "Her Fidan Bir Gelecek" Projesi kapsamında Horzum, Çamyayla ve Tosunlar Mahallesi'nde 4.880 adet fidan dağıttı.

Her Fidan Bir Gelecek Projesi Kapsamında Fidan Dağıtımı Devam Ediyor, System.String[]

Belediye Başkanı Mahmut Badem, meclis üyesi Şakir Gelen, Erdal Başer ve daire müdürlerinin katılımıyla Horzum ve Çamyaylatosunlar Mahallesi'nde fidan dağıtıldı.

Mahalle sakinleriyle biraraya gelen Başkan Mahmut Badem, kırsal bölgedeki 36 mahallede her haneye belirli miktarda ceviz kestane ve çam fidanı dağıttıklarını ifade ederek,destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Horzum,Çamyayla ve TosunlarMahallesi'indegerçekleşen fidan dağıtımında 1837 adet ceviz,1270 adet kestane ve 1773 adet çam fidanı dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:42 Kaynak: Bültenler

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