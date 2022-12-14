Her gelen alkollü çıktı...Trafik polisine yakalanan babasını kurtarmak için geldi o da alkollü çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Her gelen alkollü çıktı...Trafik polisine yakalanan babasını kurtarmak için geldi o da alkollü çıktı

14.12.2022 10:58

Bursa'da uygulama noktasına takılan sürücü, 1.27 promil alkollü çıkınca aracı bağlatmamak için oğlunu aradı.

Bursa'da uygulama noktasına takılan sürücü, 1.27 promil alkollü çıkınca aracı bağlatmamak için oğlunu aradı. Aracın bağlanmaması için gelen oğlu da 0.87 promil alkollü çıkınca baba da oğlu da şaşkınlık yaşadı. Destek için çağrılan ikinci kişi de alkollü çıkınca imdatlarına yeğenleri yetişti. Gülümseten o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri, şüpheli gördükleri araçlarda uygulama yaptı. Uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü yapılan kontrollerde 1.27 promil alkollü çıktı. Trafik polisleri, aracın çekilmemesi için alkolsüz bir sürücüye teslim edebileceklerini söylemesi üzerine alkollü sürücü oğlunu aradı.

Babasının kullandığı aracı bağlatmamak için trafik noktasına araç ile gelen genç ise yapılan kontrollerde 0.87 promil alkollü çıktı. Babasının alkol içtiğini öğrenmemesini isteyen genç, trafik polislerinin yanında ecel teri dökerken, 'öğlen anasonlu nargile içtim' dedi.

Polis ekiplerinin de şaşırdığı olayda, babanın tepkisi ise gülümsetti.

Kurtarıcı olarak ikinci kişi de alkollü çıktı.

Alkollü oğluna kızan baba, son olarak yeğenini aradı. Uygulama noktasına gelen yeğenine de çıkışan baba, 'sen de anasonlu içtiysen seni de haşlarım' dedi.

Sıfır promil alkol çıkan yeğeni, aracı polis ekiplerinden teslim aldı.

Baba ve oğluna alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL idari para cezası kesilerek ehliyetlerine 6 ay boyunca el konuldu. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Sahte bilezik satarak sırra kadem bastı, tekrar gelince yakalandı Sahte bilezik satarak sırra kadem bastı, tekrar gelince yakalandı Bursa'da jandarmadan 'huzur' uygulaması Bursa'da jandarmadan 'huzur' uygulaması

Osmangazi, Tragger, Bursa, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Her gelen alkollü çıktı...Trafik polisine yakalanan babasını kurtarmak için geldi o da alkollü çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:56 Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı tartışmalarını sonlandıran açıklama: EYT'den istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz
11:25 Elon Musk, "dünyanın en zengin insanı" tahtını LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı
11:24 Genetik bozukluk sebebiyle devasa boyutta ellere sahip olan Hintli çocuk, sürekli ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek isyan etti
11:22 Hırvat yıldız Modric, Arjantin yenilgisi sonrası hakemleri hedef aldı: Verilen penaltı kesinlikle yanlış, oyunu tamamen değiştirdi
10:49 Güne yatay seviyede başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
10:47 SGK, "yıpranma payı" sebebiyle erken emekli olabilecek mesleklerin yer aldığı listeyi paylaştı
10:44 Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih yolunda
10:40 Dolar ve altının kaderi belli oluyor! Piyasaların odağı, bu akşam açıklanacak FED'in faiz kararında
10:35 AB'yi sarsan rüşvet skandalında soruşturma derinleşiyor! "Masumum" diyen AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin evinden tomar tomar para çıktı
10:21 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 12:24:09. #1.12#
SON DAKİKA: Her gelen alkollü çıktı...Trafik polisine yakalanan babasını kurtarmak için geldi o da alkollü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement