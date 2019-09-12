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Her gelenin gözdesi Necip

30 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta oynadığı dönemlerde performansı eleştirilen Necip Uysal yokluğunda ise aranıyor.

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BEŞİKTAŞ'ta oynadığı dönemlerde performansı eleştirilen Necip Uysal yokluğunda ise aranıyor... Tecrübeli oyuncu bu nedenle onca tenkide karşın, siyah beyazlı takımda beraber çalıştığı 8 teknik direktörün de gözdesi oldu. Nitekim mevcut teknik direktör Abdullah Avcı da 28 yaşındaki futbolcuya büyük önem veriyor.


Eski futbolculardan Sabri Uysal'ın oğlu olan Necip Uysal, Arda Turan gibi Bayrampaşa doğumlu. Beşiktaş'ta altyapıdan sorumlu eski yönetici merhum Yemen Ekşioğlu tarafından 2004'te siyah beyazlı takıma kazandırılan Necip Uysal, 16 yaşında A takımla antrenmanlara çıktı. İlk kez 24 Ekim 2009 tarihinde Eskişehirspor'a karşı A takım formasını giydi.


Siyah beyazlı takımın efsane futbolcusu Sergen Yalçın, altyapıda antrenörlük yaparken, dönemin teknik direktörü Mustafa Denizli'ye "Her takıma Necip gibi oyuncu gerek. Beşiktaş bu oyuncudan her mevkide yararlanır. Herkes Lampard'a benzetiyor. Çok savaşçı ve mücadeleci biri" diyerek görüşünü bildirince, Yalçın'ın tavsiyesi sonrası Necip'i A takıma aldı. Denizli sonrasında gelen tüm teknik direktörler de Uysal'a şans verdi.

Abdullah Avcı, Necip Uysal, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:35 
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