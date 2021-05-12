SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu

12.05.2021 10:42

"Napoli'deki futbol ateşini Adana'da da gördüm""Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyorum dedim ve hedefime ulaştım""Son 7 kulübün 6'sında şampiyonluk yaşadım""Bu başarılar tesadüf ve şans değil"Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e...

" Napoli'deki futbol ateşini Adana'da da gördüm"

"Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyorum dedim ve hedefime ulaştım"

"Son 7 kulübün 6'sında şampiyonluk yaşadım"

"Bu başarılar tesadüf ve şans değil"

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcusu ve takım kaptanı Gökhan İnler, kariyeri ve başarıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Oynadığı birçok takımda şampiyonluk sevinci yaşayan İnler, Adana Demirspor'u ve Adana'yı, İtalya'da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli'ye benzettiğini belirterek, 'Oradaki futbol tutkusu ve ateşini Adana'da da gördüm. Buraya geldiğimde herkese 'bu takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyorum' dedim ve hedefime ulaştım? diye konuştu.

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs'ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor'a geldiği ilk yıl şampiyonluk yaşayan ve taraftarların da en sevdiği isimlerden biri olan takım kaptanı Gökhan İnler, şampiyonluk yolunda yaşadıkları zorlu süreç ve futbola başladığı ilk günden itibaren kazandığı başarılar hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Kariyerinde iniş çıkışlar yaşadığını fakat genele bakıldığında gittiği her takıma damga vurduğunu belirten İnler, çok çalışmanın ve işini ciddiye almanın başarıyı getirdiğini söyledi.

SON 7 TAKIMININ 6'SINDA KUPA KALDIRDI

Kariyerine İsviçre'de başlayan yıldız futbolcu ilk büyük başarısını, 2006-2007 yıllarında formasını terlettiği FC Zürich'te yaşadığını ve kendisinden önce yaklaşık 25 yıl kupa kaldıramayan kulübün o sene başarıya ulaştığını kaydetti. Sonrasında yüksek bir transfer ücretiyle Udinese'ye geçen İnler, 4 yılın ardından rüya gibi günler geçireceği Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin o dönem zor bir süreçten geçtiğini ve Maradona'nın ardından yaklaşık 20 yıldır başarıya aç olduklarını dile getiren İnler, 'Benim olduğum dönemde ikisi İtalya Kupası biri Süper Kupa olmak üzere 3 şampiyonluk yaşadık. Müthiş günlerdi. Ardından Leicester City'e transfer oldum. O zaman kimse bu takımı pek tanımıyordu. Orada tarih yazarak Premier Lig'i kazandık' dedi.

TÜRKİYE'DE 3 FARKLI TAKIMDA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Tarihi başarıların ardından çocukluğundan beri taraftarı olduğu Beşiktaş'a imza attığını belirten yıldız futbolcu, ilk geldiği sezonda siyah-beyazlı ekipte şampiyonluk yaşamanın hayatında yaşadığı en güzel şeylerden biri olduğunu söyledi. Ardından Başakşehir'e giden ve burada da Süper Lig kupasına uzanan İnler, son olarak da Adana Demirspor'da yaşadığı şampiyonlukla birlikte başarı vitrinine TFF 1'inci Lig kupasını da ekledi.

'BURADA FUTBOL ATEŞİNİ GÖRDÜM'

Adana Demirspor'u seçme nedeninin, takımın 26 yıllık bir Süper Lig özlemi olması ve zor dönemde verilen mücadeleye güç vermek istemesi olduğunu belirten İnler, özellikle Adana Demirspor'u ve Adana'yı, İtalya'da 4 yıl top koşturduğu ve 3 kupa kaldırdığı Napoli'ye benzettiğini söyledi. Adana Demirspor taraftarının tıpkı Napoli taraftarları gibi futbolla yatıp kalktığını ve tutkulu olduklarını vurgulayan İnler, 'Oradaki futbol tutkusu ve ateşi Adana'da da gördüm. Buraya geldiğimde herkese 'bu takımı Süper Lig'e çıkarmak istiyorum' dedim ve hedefime ulaştım. Bu başarılar şans değil. Bir kere olsa şans dersiniz ama birçok kez oldu. Önemli olan sadece futbol oynamak değil, aynı zamanda takıma ağabeylik, liderlik yapabilmek, başkanınla hocan arasında gerekirse taraftarlar arasında köprü olabilmektir. Hedefe bu şekilde ulaşırsınız. Bu şampiyonlukta emeği geçen başkanımız, hocamız ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Herkes tadını çıkarsın. Süper Lig'de güzel bir Adana Demirspor göreceğiz? diye konuştu.

SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu
SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu
SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu
SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu
SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu
SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu
SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu
SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu
SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu
SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu

Adana Demirspor, Gökhan İnler, Napoli, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!

Son Dakika Haberleri
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:42 Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
11:24 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı
11:20 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz
11:08 Dolar güne yükselişle başladı! 8,31'den işlem görüyor
11:07 Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı
11:00 Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti
10:57 Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok
10:43 Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptırdı! Görenler tepki gösterdi
Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi         
12:01
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik         
11:39
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı         
11:25
Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!         
11:10
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular         
10:38
İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?         
09:40
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor         
09:28
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi         
09:19
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi         
19:46
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 12:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Her gittiği takıma şampiyonluk götüren Gökhan İnler DHA'ya konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement