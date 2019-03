Her Gönlü Fethetmemiz Gerekiyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldığını belirterek, "Bu az zaman içerisinde herkese gitmemiz, her gönlü fethetmemiz gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldığını belirterek, "Bu az zaman içerisinde herkese gitmemiz, her gönlü fethetmemiz gerekiyor." dedi.



Görele ilçesi Çavuşlu beldesindeki Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde incelemelerde bulunan Kurum, Eynesil Yeşil Cami, ardından ise AK Parti Görele Seçim Bürosu'nu ziyaret etti.



Kurum, burada yaptığı konuşmada, Türkiye çapında 2023 yılına kadar 250 bin sosyal konut projesi başlattıklarını anımsattı.



Bu yıl sonunda 50 bin sosyal konut projesini yapacaklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:



"O anlamda Giresun'da da projelerimiz var, vatandaşlarımız 480 lira taksitle bu evleri alabiliyorlar ve bu evlere erişebiliyorlar. Kira öder gibi hatta kiranın da daha altında bu evlere ulaşabiliyorsunuz. Giresun'da da merkez Aksu, Tirebolu'da, Bulancak'ta 240 aya varan vadeyle kira öder gibi bu evlere erişebilme imkanınız var."



Kurum, 31 Mart'ta "Durmak yok, yola devam" diyeceklerini vurgulayarak, "Önce millet diyeceğiz, önce memleket diyeceğiz, memleket işi gönül işi diyeceğiz ve her gönüle dokunmak suretiyle her kalbi fethetmek suretiyle insanlarımıza projelerimizi anlatacağız." diye konuştu.



Seçimlere çok az zaman kaldığını anımsatan Kurum, "Bu az zaman içerisinde herkese gitmemiz, her gönlü fethetmemiz gerekiyor. Bu üç günlük süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor ve o beka meselesi dediğimiz, güvenlik meselesi dediğimiz, 2023'ün Türkiye'si, 2053'ün Türkiye'si, 2071'in Türkiye'si için gidip herkese projelerimizi anlatmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.



Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisinin seçim manifestosuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Dediler ki 'Martın sonu bahar', ben Görele'den soruyorum, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Görele ne zaman baharı gördü ki bu baharda görsün? Biz pehlivanı mindere çıkışından biliriz, bunların belediyecilik kariyeri de karneleri de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. İşte o çöp, çamur, çukuru bitiren AK Parti olmuştur, AK belediyecilik olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu

Gramla Satılan Isparta'nın Gül Yağı, Altınla Yarışıyor

Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı 2 Bin 14 Lira Olarak Hesaplandı

Cem Uzan'ın 375 Milyon Euro Ödemesi İçin Türkiye Tarafından Açılan Davada Karar verildi!