Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor - Son Dakika
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Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor

20.07.2022 17:14
Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde Murat 124 marka otomobil sahibi olan Ömer Faruk Yılmaz isimli vatandaş, aracı 150 bin lira masraf yaparak yeniledi. "Babadan kalma sevda" olarak nitelendirdiği aracı ayda yalnızca bir kez kullandığını ifade eden Yılmaz, aracı trafikte görenlerin kendisine "Satılık mı?" diye sorduğunu da söyledi.

TOFAŞ tarafından 1971'de üretimine başlanan ve adını Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde hüküm süren Sultan 1. Murad'dan alan Murat 124 marka otomobiller, hurda yasasının ardından trafikteki sayısı azalsa da meraklıların halen ilgisini çekiyor. Halk arasında "Hacı Murat" olarak bilinen Murat 124'ler, korunan orijinal özelliklerine göre değişik fiyatlardan alıcı buluyor. Akseki'de galericilik yapan Yılmaz da "babadan kalma sevda" olarak nitelendirdiği Murat 124'üne 2 yıl önce kavuştu. İlçeye 1976'da sıfır kilometre olarak getirilen otomobili ilk sahibinden satın alan Yılmaz, orijinaline uygun yenilediği aracına gözü gibi bakıyor.

"BAZI ORİJİNAL PARÇALARI İTALYA'DAN GETİRTTİK"

Ömer Faruk Yılmaz, "Hacı Murat"ının kendisinden 2 yaş küçük olduğunu söyledi. Otomobili 1,5 yıl önce yenilemeye başladığını belirten Yılmaz, "Konya ile Seydişehir arasında işin ehli ustalar olduğunu öğrendim. Aracı oraya götürerek 1,5 yıllık emeğin sonunda orijinal hale getirdik. Birçok yerden orijinal parçaları bularak araca taktık, bazı parçaları İtalya'dan getirtmek zorunda kaldık. 150 bin liraya yakın masraf ettim." dedi.

Geçmiş yıllarda rahmetli babasının Murat 124 alıp sattığını anlatan Yılmaz, çocukluğunun "Hacı Murat"larla geçtiği ifade etti. Yılmaz, yaşadığı bu anılar dolayısıyla Murat 124'lerin kendisi için "babadan kalma sevda" olduğunu dile getirdi.

"SÜREKLİ TALİPLER ÇIKIYOR"

Otomobilini çok sevdiğini kaydeden Yılmaz, "Aracımı ayda sadece bir kez hafta sonu dışarı çıkarıp kullanıyorum. 'Hacı Murat'ıma binmekten büyük zevk alıyorum. Yeni otomobiller aynı zevki vermiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok yerinde Murat 124 tutkunları olduğunu vurgulayan Yılmaz, aracının tamamen orijinal olduğu için bu tutkuya sahip kişiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Hacı Murat'ına sürekli talipler çıktığına işaret eden Yılmaz, "Özellikle Samsun'dan bir arkadaş sürekli arayarak aracı satıp satmayacağımı soruyor. Ben de satmayacağımı ama isterse gelip kullanabileceğini söylüyorum. Murat 124'ümü kesinlikle satmayı düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Her gören 'Satılık mı?' diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor - Son Dakika
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