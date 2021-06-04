Her Gün 2 Caminin Temizliği Yapılıyor - Son Dakika

Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların pandemi sürecinde daha sağlıklı ortamlarda ibadetlerini yapmaları için ilçede bulanan cami ve mescitlerin temizliğini gerçekleştiriyor.

Camilerin temiz olması bilincinde olan Arnavutköy Belediyesi, ilçede bulunan camilerin temizliğini yapıyor. Her gün 2 caminin temizliğini gerçekleştiren Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, son olarak Karaburun Mahallesinde bulunan Alperen Cami'nin temizliğini yaptı.

Arnavutköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce oluşturulan 7 kişilik ekip, ilçede bulunan camileri baştan aşağı modern aletlerle temizleyerek, cami cemaatinin daha temiz ortamlarda ibadet etmesini sağlıyor.

Yılın ilk 6 ayında 320 kez cami ve mescidin temizliğini yapan ekip, günde iki caminin temizliğini tamamlıyor. İlçede yer alan büyük camilerin ise temizliği 2 güne kadar sürüyor.

Her ibadethaneye ortalama 2 ayda bir temizlik sırası gelirken, ibadethanelerde halı yıkama, süpürme, toz alma, cam silme, avize ve kapıların temizliği ile örümcek ağı temizliği, ayakkabılıkların temizliği, şadırvan ve tuvaletlerin detaylı olarak temizliği yapılıyor.