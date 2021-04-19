Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

19.04.2021 10:41

Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor Altıeylül'de kimse sahipsiz değil Balıkesir'in en büyük ilçelerinden birisi olan Altıeylül Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılki Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Altıeylül'de kimse sahipsiz değil

BALIKESİR - Balıkesir'in en büyük ilçelerinden birisi olan Altıeylül Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılki Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı pandemi sürecinin zor geçtiği bu Ramazan Ayı boyunca her gün 471 kişiye sıcak yemek imkanı sunduklarını söyledi. Başkan Avcı ayrıca görevi başında bulunan emniyet güçlerine de sıcak yemek ikramında bulunduklarını kaydetti.

Balıkesir Altıeylül Belediyesi bünyesindeki Altıeylül Gelişim Merkezi yılın 12 ayında olduğu gibi mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. ALGEM marifetiyle ihtiyaç sahibi

vatandaşlarla birlikte evlerinden çıkamayan yaşlıların evlerine sıcak yemek servisi yapan Altıeylül Belediyesi ilçede ihtiyaç sahibi kimse kalmayıncaya kadar görevine devam etmeyi amaçlıyor.

"Tedbirlere uyarak hastalığı atlatabiliriz"

ALGEM bünyesinde Ramazan Ayı'nda yapılan sıcak yemek dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı şunları söyledi:

"Öncelikle Altıeylül'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan-ı şeriflerini tebrik ederim. İnşallah bu Ramazan Ayı son garip ve hüzünlü geçirdiğimiz Ramazan Ayı olur. Çünkü geçtiğimiz sene maalesef ülkemize giren, tüm dünyayı kasıp kavuran, bizi de Mart aylı itibariyle bu konuda yoran virüs son hız devam ediyor. Ülke genelinde vaka sayılarında 60 bin sınırını aşmış olduk. İnşallah hızlı bir şekilde bu anlarda da devletimizin aldığı tedbirlere uyarak hastalığı yavaşlatırız, inşallah yarı yarıya düşer ve ileriki süreçte de aşının da tesiriyle artık bu virüs büyük vaka, sıkıntılı vaka olmaktan çıkmış olur. Bizde Altıeylül Belediyesi olarak gönül isterdi ki iftarlara gidelim, vatandaşlarımızla bir arada olalım, büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öpelim, küçüklerimizle hasbihal edelim isterdik. Ama maalesef bu kovid bu Ramazan'da da bizim daha tedbirli olmamızı gerektiriyor. Tabi biz belediye olarak gerekli olan işlemleri, yapılması gereken işleri de program dahili içerisinde gerçekleştiriyoruz. Her sene yaptığımız gibi bu sene de özellikle ihtiyaç sahibi, engelli, gariban, evden çıkamayacak durumda olan, kendi yemeğini alamayacak durumda olan vatandaşlarımız ve şu zorlu süreçte de gece-gündüz demeden bizim emniyetimiz için mesai harcayan polis arkadaşlarımız olmak üzere 471 kişiye günlük sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Bu yemekleri vatandaşlarımızın evlerine teslim ediyoruz. Aile olarak da 220'yi aşkın ailemize de bu desteği vermiş oluyoruz" dedi.

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Yılda 7-8 bin ailenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Başkan Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Altıeylül Belediye'mizin bünyesindeki ALGEM'le sadece Ramazan-ı Şerif ayında değil 12 ay boyunca garip, guraba bütün vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu konuda gayret sarf ettik, inşallah bu günden sonra da aynı şekilde aynı gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif ayı münasebetiyle tabi bunu biraz daha artırıyoruz, vatandaşımıza daha fazla dokunmaya çalışıyoruz. Ama 12 ay boyunca 7-8 bin aileye bir şekilde Altıeylül Belediyesi olarak dokunmaya çalışıyoruz. Altıeylül'de kimse kimsesiz değildir diyoruz. Altıeylül'de ihtiyaç sahibi, garip, guraba bütün vatandaşlarımızın biz yanında yer almaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın yanlarında yer almaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreç içerisinde de ihtiyaçları olduğunda bizleri yanlarında görmeye devam edecekler. İnşallah pandemi süreci bittikten sonra da Altıeylül'deki parklarda cıvıl cıvıl çocuklarımızın sesleriyle, yine vatandaşlarımızla farklı sosyal ve kültürel etkinliklerde bir arada bulunma dileğiyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Ayı'nı kutluyorum. İnşallah kazasız, belasız, musibetsiz Ramazan Bayramı'nı da hep birlikte görmek dileğiyle.

Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor
Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor

Hasan Avcı, Balıkesir, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Her gün 471 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika


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