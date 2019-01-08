Son Dakika Haberleri: Her Gün 5 Lirasını Sokak Hayvanlarına Ayırıyor

Her Gün 5 Lirasını Sokak Hayvanlarına Ayırıyor

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Erdinç Düzen isimli duyarlı vatandaş, her gün 5 lirasını olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına ayırıyor.

Her Gün 5 Lirasını Sokak Hayvanlarına Ayırıyor, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Erdinç Düzen isimli duyarlı vatandaş, her gün 5 lirasını olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına ayırıyor.

İlçenin hemen hemen her mahallesinde dışarıda kalmış ve yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları, duyarlı vatandaşlar tarafından besleniyor. Duyarlı vatandaş Erdinç Düzen, her gün sokak hayvanları için süt ve yiyecek temin ediyor. Her vatandaşın evinin önüne kış günü nedeniyle hayvanlar için bir kap yemek bırakmasını isteyen Düzen, "Ben her gün en az 5 liramı sokak hayvanlarına ayırıyorum. Yüksekova'da herkesin kapısının önüne bir kap yemek, bir kap süt ve su koyabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda kış aylarındayız ve Yüksekova aşırı soğuk. Bu yüzden hayvanlar yiyecek ve içecek su bulamıyor. Bu şekilde yaşamaları zor ve hatta imkansız durumda. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Tüm hayvanlar zor durumda ve yapabilecek başka bir şey de olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle şu anda sokak hayvanlarının desteğe ihtiyacı var. Sokak hayvanlarına herkes elinden geldiğince destek olmasıdır. Keşke maddi durumum elverişli olsaydı ve dışarıda kalmış tüm sokak hayvanlarına yardımcı olabilseydim" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:42 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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