'Her gün 5 mandalina tüketin' - Son Dakika

BAĞIŞIKLIĞI artırıcı etkisiyle bilinen, C vitamini deposu mandalina, pandemi döneminde sıklıkla tüketiliyor. İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılan Satsuma cinsi mandalinaların yurt dışı pazardan da yoğun talep gördüğünü anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, günde en az 5 mandalina tüketilmesini önerdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde üretilen Satsuma cinsi mandalinaları dünyaya pazarlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, aroması ve lezzetiyle sıklıkla tercih edilen mandalinanın sağlık deposu olduğunu belirtti. Pandemi döneminde tüm dünyanın Türk mandalinasına hücum ettiğini anlatan Uçak, 2020 yılında bir aylık dönemde yüzde 12'lik artışla 110 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini kaydetti. Mandalinada 2020 yılı için 400 milyon dolar ihracat hedeflendiğini belirten Uçak, "Çekirdeksiz İzmir mandalinası kalitesi, aroması ve lezzetiyle mükemmel bir üründür. İzmir'in mandalinası kıymetlidir, yurt içinde ve yurt dışında tutulan bir mandalina cinsidir. Herkese öneriyorum. Covid döneminde de C vitamini olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için günde en az 5 tane mandalina tüketmeliyiz" dedi.