'Her gün 5 mandalina tüketin' - Son Dakika

'Her gün 5 mandalina tüketin'

29.11.2020 10:12
'Her gün 5 mandalina tüketin', System.String[]

BAĞIŞIKLIĞI artırıcı etkisiyle bilinen, C vitamini deposu mandalina, pandemi döneminde sıklıkla tüketiliyor.

BAĞIŞIKLIĞI artırıcı etkisiyle bilinen, C vitamini deposu mandalina, pandemi döneminde sıklıkla tüketiliyor. İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılan Satsuma cinsi mandalinaların yurt dışı pazardan da yoğun talep gördüğünü anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, günde en az 5 mandalina tüketilmesini önerdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde üretilen Satsuma cinsi mandalinaları dünyaya pazarlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, aroması ve lezzetiyle sıklıkla tercih edilen mandalinanın sağlık deposu olduğunu belirtti. Pandemi döneminde tüm dünyanın Türk mandalinasına hücum ettiğini anlatan Uçak, 2020 yılında bir aylık dönemde yüzde 12'lik artışla 110 milyon dolar döviz geliri elde edildiğini kaydetti. Mandalinada 2020 yılı için 400 milyon dolar ihracat hedeflendiğini belirten Uçak, "Çekirdeksiz İzmir mandalinası kalitesi, aroması ve lezzetiyle mükemmel bir üründür. İzmir'in mandalinası kıymetlidir, yurt içinde ve yurt dışında tutulan bir mandalina cinsidir. Herkese öneriyorum. Covid döneminde de C vitamini olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için günde en az 5 tane mandalina tüketmeliyiz" dedi.

Başta Rusya olmak üzere Irak, İran ve Suriye'nin ciddi anlamda Satsuma mandalinası talep ettiğini kaydeden Uçak, Doğu blokları ile Avrupa ülkelerine ciddi anlamda satış yaptıklarını belirtti. Geçen yıla göre ihracatta ciddi artışlar olduğunu söyleyen Uçak, "İhracatta yüzde 12'lik bir artış var. Sadece Ege Bölgesi'nde ise yüzde 50 arttı. Türk üreticileri ve ihracatçıları bu durumdan memnun. Emeklerinin karşılığını alıyorlar. Sabahın erken saatlerinde bahçelerde hasat telaşı başlıyor. İşletmelerde, paketleme tesislerinde ise hummalı bir çalışma var. Kaliteyi önemsiyor ve müşterilere en kalitelisini sunmaya çalışıyoruz. Hedef 400 milyon dolarlık ihracat yapmak. İnşallah o rakamı tuttururuz. Şu ana kadar 110 milyon dolarlık bir ihracat yapıldı. Bundan sonra da hedefi bulmayı umuyoruz" diye konuştu.'YİYENİN BİR DAHA YİYESİ GELİYOR'Satsuma mandalinasının Türkiye'nin birçok yerinde üretildiğini anlatan Başkan Uçak, Mersin ve Adana gibi illerin yanı sıra İzmir'de yetiştirilen çekirdeksiz Satsuma mandalinasının çok tercih edildiğini söyledi. Uçak, "Yiyenin bir daha yiyesi geliyor. Diğer illerdeki turunçgillerin tamamı dış piyasaya sunulurken İzmir'deki mandalinanın yüzde 60'ını iç piyasada tüketiyoruz. Kalanı ihraç ediliyor" dedi.

'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'
'Her gün 5 mandalina tüketin'

Türkiye, İzmir, Türk, Uçak, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Her gün 5 mandalina tüketin' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür Fransa'da polis şiddeti, halkı sokağa döktü! Çatışmalara "Macron İstifa" sloganları damga vurdu Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika! Türkiye genelinde dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Son Dakika! Türkiye genelinde dün akşam saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi         
09:59
Koronanın uzun süreli etkilerinden biri daha ortaya çıktı! Hastalığı yenenler aylar sonra diş dökülmesiyle karşılaşabilir Koronanın uzun süreli etkilerinden biri daha ortaya çıktı! Hastalığı yenenler aylar sonra diş dökülmesiyle karşılaşabilir         
09:44
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Sabah cezaevinden çıkan genç, kısıtlamaya uymayıp üzerine döner bıçağı taşıdığı için akşama gözaltına alındı Sabah cezaevinden çıkan genç, kısıtlamaya uymayıp üzerine döner bıçağı taşıdığı için akşama gözaltına alındı         
03:28
Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi Danimarka'da vizonların ardından koronavirüs bulaşan kediler de itlaf edildi         
23:51
Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi         
21:38
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
Partilere katılıp Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı         
19:07
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü         
14:36
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 10:24:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Her gün 5 mandalina tüketin' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei