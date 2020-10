Her gün 70 aileye sıcak yemek - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçede her gün 70 aileye sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına her zaman koşan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, her gün birimde hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Bu kapsamda sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi, yaşlı, evinden çıkamayan vatandaşların evlerine sıcak yemek dağıtımı yapan ekipler tüm hijyen şartlarını da yerine getiriyor. Her gün 70 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ulaştıran ekipler, sosyal belediyecilik faaliyetlerini de gerçekleştiriyor. - DÜZCE