Her gün Atatürk'ün resmini öpüyor, selam duruyor
1 saat önce
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde kalan şizofreni hastası Bayram K., her gün duvara çizilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öpüp, selam veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:25 Kaynak: DHA
SAMSUN'un Tekkeköy
ilçesindeki özel bakım merkezinde kalan şizofreni hastası Bayram K., her gün duvara çizilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün portresini öpüp, selam veriyor. Cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi görüyor.
12 Eylül
1980 darbesinde Samsun
'da gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı öne sürülen Bayram K. ilerleyen yıllarda rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Bayram K.'ye şizofreni teşhisi konuldu. Hayatının geri kalanını Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki özel bakım merkezinde geçiren Bayram K., her sabah erken saatlerde bakım merkezinin dış duvarına çizilen Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini öperek, selam duruyor. Bakım merkezindeki görevlinin cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.
Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak. İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor