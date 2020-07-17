Her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor - Son Dakika

Her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hafızasını kaybeden Serkan Odabaşı, en son 15 yıl önce görüştüğü dini nikahlı eşini ve şu an 18 yaşında olan oğlunu arıyor.

Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu hafızasını kaybeden Serkan Odabaşı, en son 15 yıl önce görüştüğü dini nikahlı eşini ve şu an 18 yaşında olan oğlunu arıyor. Odabaşı, hiçbir iletişim bilgisi olmayan eşinin kendisini görüp tanımasını bekliyor.

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Antalya'da yaşayan 35 yaşındaki Serkan Odabaşı, 18 yıl önce Konyaaltı Caddesi'nde bir parkta tanışıp sevdiği eşi ile dini nikah ile evlendi. Birkaç ay sonra Kahramanmaraş'taki ailesinin yanına giden Odabaşı, geçirdiği trafik kazası sonucu hafızasını kaybetti. Doktorların beş yıl içinde hafızasının yavaş yavaş geri geleceğini söylediği Odabaşı'nın kullandığı ilaçlar hafızasının yerine gelmesine yeterli olmadı. İyileşme süresi 10 yıla ulaşan Serkan Odabaşı, bir süre önce eşini ve bebeğini hatırlamaya başladı. 2 ay önce yeniden Antalya'ya gelen Odabaşı, öğretmen anne babasıyla birlikte yaşayan eşini ve çocuğunu aramaya başladı. Eşinin üç isminden 'Suat' adını hatırlayan Odabaşı, Konyaaltı Caddesi üzerindeki binaları tek tek dolaşarak eşine ulaşmaya çalıştı. Tüm binaları gezip, muhtarlığa ve polise başvuran Odabaşı, tüm çabalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Umudunu yitirmeyen Serkan Odabaşı, her gün aynı caddede bisikletiyle gezerek eşiyle karşılaşmayı ya da onun kendisini hatırlamasını umut ediyor.


Hafızasını kaybetti


Her gün Konyaaltı Caddesi'nde eşi ve bugün 18 yaşına gelen ama sokakta görse tanımayacağı oğluyla karşılaşmayı umut eden Odabaşı, "Eşimle 2002 yılında tanıştım. Okul okuyor diye dini nikah kıydık. Ailelerimizden gizli evlendik. Ben Kahramanmaraş'a geri döndüğümde trafik kazası geçirdim. 5 yıla kadar görünen bir travma geçirdim. 2005 yılında eşim ve çocuğumu gördüm. Burada yaşarken ben tezgahtarlık yapıyordum. Annem ve babamın tartıştığını ve ayrılacaklarını öğrendim. Memlekete döndüm ve annemle beraber İstanbul'a gittik. Orada telefonumu çaldırdım, eşimin numarası da o şekilde kayboldu. Bunun üzerine askere gidinceye kadar annemle yaşadım. Kullandığım ilaç benim hastalığımı tetikledi. 10 yıl daha geriye attı. Eşimi hatırlayamadım. Yeni yeni hatırlamaya başladım. Hatırlamalarım da kısa süreli oluyordu. Uzun süredir görmediğim insanları hatırlamıyordum" dedi.


"Eşime 'Ben seni bulacağım' dedim"


Habersiz evlendikleri için eşini ailesine söylemediğini anlatan Odabaşı, "Kendisine 'Ben gelirim, sen beni arama, bizimkilerin senden haberi olmasın' demiştim. O zamanlar aileme kırgındım. Bu nedenle eşim beni bulmak istemedi" dedi.


Eşini ve çocuğunu bulmak istediğini dile getiren Serkan Odabaşı, "Eşimin üç ismi vardı. İsimlerinden biri Suat'tı. Burada vatandaşlara soruyorum. Muhtara, valiliğe, kaymakamlığa gidiyorum. Banklarda oturuyorum. Eşime denk gelirim diye apartmanı tam olarak hatırlamaya çalışıyorum. Eşimin beni bulmasını istiyorum. Çocuğumu koklamak, öpmek istiyorum. Eşim ve çocuğuma ulaşmak istiyorum, düzen kurmak istiyorum" diye konuştu.


Odabaşı, yılmadan yorulmadan eşi ve çocuğunu aramaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Konyaaltı Caddesİ, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor - Son Dakika
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