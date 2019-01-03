Son Dakika Haberleri: Her Gün Bin Kişiye Sıcak Yemek

Her Gün Bin Kişiye Sıcak Yemek

59 dakika önce

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki sosyal market, eğitim yardımları, aşevi ve evde bakım hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alarak kimsesizlerin kim'i oluyor.

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Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan yardıma muhtaç ailelere her fırsatta destek olmaya devam ediyor. Halil İbrahim Sofrası Aşevi, modern ve sağlıklı koşullarda yardıma muhtaç ve kimsesiz ailelere her gün dört adet araçla 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Ayrıca ilçede yaşayan dar gelirli ailelere 15 yıldır düzenli olarak gıda ve giyim yardımı yapılıyor. Bu kapsamda belediyenin verdiği sosyal destek kartı ile binlerce ihtiyaç sahibi vatandaş sosyal marketlerden dilediklerince alışveriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Her gün Binlerce Kazan Onlar İçin Kaynıyor

Yaklaşan kış sebebiyle şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak aş götüren Ümraniye Belediyesi Aşevi ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da kimsesiz ve yoksul insanlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor. Yemek yapamayacak durumda olduğunu bildiren herkese, gerekli tahkikatları yapmak kaydıyla yardım eli uzatan belediye ekipleri, her gün Ümraniye'nin her mahallesine yemek ulaştırıyor. Bu sayede Ümraniye'de hem gönüller doyuyor, hem de yüzler gülüyor.

Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde hazırlattığı yemeklerle yardıma muhtaç vatandaşlarının yüzünü güldüren Ümraniye Belediyesi, her gün yaklaşık bin kişilik yemeği hasta, ihtiyaç sahibi, engelli ve evinde yemek pişiremeyecek durumda olan vatandaşların evine kadar götürüyor. Ümraniye Belediyesi, yardımlarını çeşitli vesilelerle ulaştırmaya devam ediyor. Bu hizmetler çerçevesinde Halil İbrahim Sofrası Aşevi, ilçede yaşayan yoksulların adeta dayanağı haline geldi. Evinde erzak olduğu halde yaşlılık, hastalık, düşkünlük vb. nedenlerle yemek yapamayan aileleri belirleyen Ümraniye Belediyesi, her gün bin kişilik yemeği, belirlenen kişilerin kapısına kadar götürüyor. Aşevine ait bir arabayla götürülen yemekler 3 çeşitten oluşuyor. Ümraniyeli ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise yapılan bu hizmetten oldukça memnun. Özellikle kimsesiz yaşlı ve hasta vatandaşlar, komşularının yardımlarıyla ayakta durduklarını belirterek, belediyenin kendilerine dayanak olduğunu ve belediyenin bu hizmeti ile sofralarının sıcak yemek gördüğünü söylediler.

Bu Markette Para Geçmiyor

Sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği Gıda Bankacılığı projesi ile ekonomik açıdan durumu iyi olmayan vatandaşların alışveriş yapabileceği gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu ve sahiplerine ulaştırılacağı Sosyal Marketler Ümraniyelilere hizmet etmeye devam ediyor. Belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen ve durumlarına göre puanlı Sosyal Destek kartı ile vatandaşlar, Ümraniyeliler;İstiklal Mahallesi, Necip Fazıl Mahallesi ve İnkılap Mahallesi'nde bulunan sosyal marketlerden belediye tarafından verilen puan dolu kartlarla diledikleri gibi alışveriş yapıyor. Ayrıca hali hazırda Aşevi ve 3 sosyal marketin yanı sıra Ümraniye'nin Doğusuna, Batısına, Kuzeyine ve Güneyine olmak üzere toplamda 4 noktasına vatandaşların kolaylıkla erişebileceği "Sosyal Marketler" de yakın zamanda Ümraniyeli vatandaşların hizmetine açılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:33 Kaynak: Bültenler

Ümraniye, Güncel
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