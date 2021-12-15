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Her gün binlerce öğrenciye yemek yaparak "işin mutfağında pişiyorlar" - Son Dakika

Her gün binlerce öğrenciye yemek yaparak "işin mutfağında pişiyorlar"

15.12.2021 11:07
Her gün binlerce öğrenciye yemek yaparak "işin mutfağında pişiyorlar"

Balıkesir'deki Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, taşımalı eğitim gören öğrenciler için yemek pişirerek, gastronomi alanında geleceğe hazırlanıyorlar.

Balıkesir'deki Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, taşımalı eğitim gören öğrenciler için yemek pişirerek, gastronomi alanında geleceğe hazırlanıyorlar.

Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde yer alan okuldaki 2 alanda 400 öğrenci, teorik eğitimlerinin yanı sıra lisenin yanındaki 45 oda ve 90 kişi kapasiteli uygulama otelinde ve çevredeki işletmelerde staj görüyor.

Kentte 2 bin 500'e yakın taşımalı eğitim öğrencisinin yemeklerini hazırlayan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, mutfakta çalışarak tecrübe kazanıyor.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı öğrencileri de otelde görev yaparak mezun olduktan sonra donanımlı bir şekilde iş hayatına atılıyor.

Okul müdürü İsmail Koca, AA muhabirine, okulun turizm ve otelcilik lisesi niteliğinde olduğunu söyledi.

Öğrencileri mesleğe hazırlama noktasında uygulama oteli ve taşımalı eğitim yemekleri hizmetinin önemine işaret eden Koca, şu bilgileri paylaştı:

"150'şer kişilik salonlarımızın olduğu, çeşitli organizasyonların da gerçekleştirilebildiği otelimiz bütün misafirlerimize açıktır, herkes istediği kadar gelip misafirimiz olabilir. Ayrıca Karesi ve Altıeylül'de taşımalı eğitim yapan okulların yemeklerini yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin her gün yemeklerini temin ediyoruz. Ortaöğretim düzeyinde kalifiye elemanlarını da burada yetiştiriyoruz. Turizmde gelişmiş birçok ile stajyer öğrenci gönderiyoruz. Kurumsal çalıştığımız 8-10 işletme mevcut. 5 yıldızlı otellerle çalışıyoruz, çocuklarımızın bu otellerde yer alarak daha çok deneyim kazanmasını sağlıyoruz. Balıkesir'e yetişmiş elemanların hem gastronomi hem de turizm yönünden istihdam sağlamalarına yardımcı oluyoruz."

"Mezunlarımız çok güzel rakamlara iş bulabiliyor"

Koca, öğrencilerin her eğitim öğretim yılında nisan ayından itibaren uygulama yapmak için turizm işletmelerinde pratik eğitim gördüğünü dile getirdi.

Uygulama otelinde ise sezonun 1 Eylül'de başladığını anlatan Koca, "Burada çalışarak para da kazanan öğrencilerimiz otelde mutfak, servis, resepsiyon ve kat hizmetleri olmak üzere 4 bölümde uygulamalı olarak derslerini yapıyorlar." dedi.

İsmail Koca, gastronomi öğrencilerinin mutfakta profesyonel usta öğreticiler eşliğinde yemekler hazırladığını belirtti.

Mezunların turizmin geliştiği bölgelerde çalıştığını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Biz 6 yıllık bir okuluz, şu an Balıkesir'deki birçok tesisin, restoranın mutfağında benim öğrencilerim var. Balıkesir'de turizm ve otelcilik sektörü yoğun bir şekilde gelişiyor. Buna bağlı olarak da mezunlarımız çok güzel rakamlara iş bulabiliyor. Şu an özellikle gastronomi çok gündemde. Bu yüzden Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanına çok fazla talep var. Bizim şu anki kontenjanımız her iki bölümümüzde de tamamen dolu. Bundan dolayı 9 veya 10'uncu sınıfa nakil gelmek isteyen öğrencileri alamıyoruz."

"Mesleğe hızlı hazırlanıyoruz"

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanında görevli öğretmen Şenay Bayhan da öğrencilerin atölyelerde uygulama yaparak sektöre rahatlıkla hazırlanabildiğini ifade etti.

Aynı alandan öğrenci Mehmet Alper Karakuş, yoğun çalıştıklarını dile getirerek, "Şeflerimiz, öğretmenlerimiz yardımcı oluyor. En güzeli de mesleğe hızlı hazırlanıyoruz. Stajımı Bodrum'da yapmıştım. Oradan yine çağırıyorlar. Hocalarımız iş bulmamız konusunda çok yardımcı oluyor. Mesleğimize devam ettiğimiz için elimizde belgeler de oluyor. O belgelerin de bize çok katkısı oluyor." diye konuştu.

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı öğrencisi Damla Dayı ise bu okulu, öğrencilerine iş imkanı sunarak şehir dışına gönderdiği için tercih ettiğini aktardı.

Uygulama Otelinin ön büro bölümünde çalıştığını kaydeden Dayı, "Misafirlerimizin otele giriş ve çıkış işlemlerini yapıyoruz, sorunları çözmek için yardımcı oluyoruz. Döner sermayeden çalıştığımız saate göre para da alıyoruz. Okulum bittikten sonra hem çalışıp hem de okumayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Gastronomi, Balıkesir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Her gün binlerce öğrenciye yemek yaparak 'işin mutfağında pişiyorlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her gün binlerce öğrenciye yemek yaparak "işin mutfağında pişiyorlar" - Son Dakika
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