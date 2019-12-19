Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor - Son Dakika

Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 75 yaşındaki Ömer Karabulak, bisikletiyle her gün 10 kilometre katederek gittiği atölyesinde 35 yıldır ceviz ağaçlarından baston üretiyor.

Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 75 yaşındaki Ömer Karabulak, bisikletiyle her gün 10 kilometre katederek gittiği atölyesinde 35 yıldır ceviz ağaçlarından baston üretiyor.

İlçenin İyiler Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Karabulak, ilerleyen yaşına rağmen yıllardır dede mesleği bastonculuğu sürdürüyor. Her gün sabahın erken saatinde bisikletiyle evinden 10 kilometre mesafedeki atölyesine giden Karabulak, akşam saatlerine kadar ceviz ağaçlarına zımpara, testere, eğe ve çekiçle şekil veriyor. 40 metrekarelik atölyesinde 35 yıldır işini severek sürdüren Karabulak, 50 aşamadan geçirdiği bastonlara Selçuklu motiflerinin yanı sıra lale, ejder, kartal, at ve kurt figürleri de işliyor.

Diyabet hastalığına ve ilerleyen yaşına rağmen işini titizlikle yapan Karabulak, ürettiği bastonları yöre halkına satarak geçimini sağlıyor.

"Sanatımdan vazgeçemiyorum"

Karabulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün bisikletle gittiği atölyesinde yıllardır mesleğini yapmanın gururunu yaşadığını anlattı. Baston için asırlık ceviz ağaçlarını tercih ettiğini belirten Karabulak, "Baston yapmak artık eğlencemdir. Bu işi yapmadan duramıyorum. Baston yapmaktan zevk duyuyorum. Çok zorluklar çektim. Parmağımı kestim, tansiyondan dolayı görme kaybı yaşadım. Tiner ve vernikten dolayı da hastalıklarla karşılaştım. Yine de mesleğimden vazgeçemiyorum." dedi.

Sağlığı için işine bisikletle gittiğini dile getiren Karabulak, şunları kaydetti:

"Bisiklet benim için daha iyi oluyor. Diyabet hastalığımdan dolayı bisiklet olmazsa yürüyemem. Bisiklete bindikçe rahat ediyorum. 40 yıldan fazladır bisiklet kullanıyorum. Günde yaklaşık 20 kilometre bisiklet kullanıyorum. Her gün bu şekilde gidip gelmeme rağmen çalışmaya devam ediyorum ve sanatımdan vazgeçemiyorum. Bastonculuğu bıraksam da o beni bırakmıyor."

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü
Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı

Son Dakika Haberleri
18:00 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika
18:00 Edirne diyanet'in 'tabure' uygulaması selimiye camii'nde başladı - Son Dakika
18:00 Bursa liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
18:00 Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
18:00 Kılıçdaroğlu yeni siyaset anlayışını türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:01:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Her gün bisikletiyle gittiği atölyesinde 35 yıldır baston üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]