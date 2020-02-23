Her gün en az 10 bin adım atmak gerçekten kilo vermenizi sağlıyor mu?

Kilo vermek isteyenlere en çok verilen tavsiyelerden biri "günde 10 bin ila 15 bin adım atmak" ancak bilim insanları yaygın olan bu inancın aslında gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor.



Journal of Obesity adlı tıp dergisinde Amerikalı araştırmacılar tarafından yayınlanan bir çalışmanın sonucuna göre, her gün 10 bin ila 15 bin adım atmanın kilo almaya engel olmadığı belirtildi.