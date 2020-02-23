Her gün en az 10 bin adım atmak gerçekten kilo vermenizi sağlıyor mu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Her gün en az 10 bin adım atmak gerçekten kilo vermenizi sağlıyor mu? - Son Dakika Dünya

Her gün en az 10 bin adım atmak gerçekten kilo vermenizi sağlıyor mu?

6 saat önce

Kilo vermek isteyenlere en çok verilen tavsiyelerden biri "günde 10 bin ila 15 bin adım atmak" ancak bilim insanları yaygın olan bu inancın aslında gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor

Her gün en az 10 bin adım atmak gerçekten kilo vermenizi sağlıyor mu?, System.String[]

Kilo vermek isteyenlere en çok verilen tavsiyelerden biri "günde 10 bin ila 15 bin adım atmak" ancak bilim insanları yaygın olan bu inancın aslında gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor.


Journal of Obesity adlı tıp dergisinde Amerikalı araştırmacılar tarafından yayınlanan bir çalışmanın sonucuna göre, her gün 10 bin ila 15 bin adım atmanın kilo almaya engel olmadığı belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Kilo Vermek, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı İdlib'deki El Barah kasabası, rejim uçakları tarafından bombalandı

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 04:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Her gün en az 10 bin adım atmak gerçekten kilo vermenizi sağlıyor mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]