Her Gün Evde Diyalize Giren 13 Yaşındaki Osman İçin Yol Açık Tutuluyor

Her gün evde diyalize giren 13 yaşındaki Osman için yol açık tutuluyorBİNGÖL - Bingöl 'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde her gün evde diyalize giren 13 yaşındaki Osman Uçar gibi 10 diyaliz ile 150'den fazla "Silikozis" hastası için yollar açık tutularak ilaçları zamanında ulaştırılıyor.10'u diyaliz, 150'den fazla "Silikozis" hastası bulunan ve kar yağışı nedeniyle sürekli kapanan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyü yolu ekiplerin çalışmasıyla sürekli açık tutuluyor. Yolun açık tutulmasının nedenlerinden biri de 13 yaşındaki Osman Uçar. Uçar, böbrek yetmezliği nedeniyle her gün evde yaklaşık 10 saat diyalize giriyor. Kış olmasına rağmen yolların açık tutulmasıyla Uçar'ın kullandığı ilaçlar zamanında yetiştiriliyor. Okula gidemeyen ve 4 yıldır sürekli diyalize giren Osman, nakil sırası beklerken, Türkiye 'nin sesini duymasını ve kendisinin de artık sokağa çıkıp oynamak istediğini söyledi.Kış mevsiminin çetin geçtiğini belirten Baba Tekin Uçar ise, "Oğlum diyaliz hastası, çok kar olmasına rağmen yollar açık tutulduğu için ilaçları yetiştiriliyor"dedi.Öte yandan, Karlıova ilçesine son yılların en çok kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde 40 santime kadar olan kar, yüksek noktalarda 1 metreyi geçti.