Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor - Son Dakika

Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor

27.02.2021 10:45

Ardahan'a bağlı Ortageçit köyünde Erol Turan, her gün evinin önüne gelen tilkiyi tavuk etiyle besliyor.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ortageçit köyünde yaşayan Erol Turan, yaklaşık 10 gün önce evinin önüne gelen bir tilkiyi fark etti. Tilkinin yiyecek aradığını gören Turan, evdeki yemek artıklarını vermeye başladı.

Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor

"BAZEN DE ELİMLE BESLİYORUM"

Hemen her gün karanlık çökünce evinin önüne gelen tilkiye yiyecek veren Turan, zaman zaman onu eliyle de besliyor. Tek katlı evinin penceresini açarak tilkiye tavuk eti yediren Turan, "Malum kış aylarındayız. Her gün evimin önüne gelen tilkiye yemek verince bana alıştı. Bazen de elimle besliyorum" dedi.

Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor

Erol Turan, Tavuk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor - Son Dakika


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