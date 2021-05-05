HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika

HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

05.05.2021 11:25

ESENYURT'ta, Haramidere'nin her gün başka renkte akmasının nedeni ortaya çıktı.

ESENYURT'ta, Haramidere'nin her gün başka renkte akmasının nedeni ortaya çıktı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yaptığı incelemeler sonucunda dere suyunun renk değiştirmesine yakındaki tekstil yıkama işletmesinin neden olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Ayhan Alan, "Neden sadece bize mal ediliyor bilmiyorum. Çalışmalar devam ediyor. Atık suyu bizim işletmeden kanala bağlayacaklar. Bizden numune de alındı. Bu dereye bir tek benim suyum gitmiyor. Burada bir sürü boyahane var. Derenin farklı renkte akmasının tek sebebi ben değilim" dedi.

İstanbul Esenyurt'taki Haramidere, yaklaşık 1,5 ay önce suyun genellikle mavi, sarı, kırmızı ve siyah olmak üzere rengarenk akmasıyla gündeme geldi. Çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine inceleme başlatan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), renkli suyun kaynağının, derenin birkaç yüz metre yakınında bulunan tekstil yıkama işletmesi olduğunu tespit etti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, işletmenin faaliyetini durdurdu. Ancak işletme, mahkemeye başvurarak, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

'DEREDEN AKAN SUYUN SADECE BİZDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

DHA ekibi, tekstil yıkama işletmesine giderek, iş yeri sahibi Ayhan Alan ile görüştü. Dereden akan atık suların kendi işletmesiyle ilgisi olmadığını öne süren Alan, '1,5 aydır yetkililer gelip gidiyor. İncelemeler yapıyorlar ancak bizimle ilgili bir durum yok. Arıtma tesisimiz var. Derenin renkli akmasının bizimle bir alakası yok. Doğru düzgün araştırma yapılmadı. Burada bir sürü fabrika var. Sadece bizden kaynaklandığını düşünmüyorum. Neden sadece bize mal diliyor bilmiyorum. Çalışmalar devam ediyor. Atık suyu bizim işletmeden kanala bağlayacaklar. Bizden numune de alındı. Zaten biz suçlu olsak işletmeyi kapatır, çeker gideriz. Bu dereye bir tek benim suyum gitmiyor. Burada bir sürü boyahane var. Derenin farklı renkte akmasının tek sebebi ben değilim. Bizim işimiz hizmet" dedi.

'SUYUN TEKSTİL YIKAMA İŞLETMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

'Haramidere üzerinde, renkli atık su deşarjı, Esenyurt ilçesinde yer almaktadır. Söz konusu nokta, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde bulunan yeşil alanın içerisinde yer almaktadır. İl müdürlüğümüz ekiplerince hem deşarj noktasından hem de atık su deşarjının muhtemel sebebi olan işletmeden atık su numuneleri alınarak, bakanlığımıza Çevre Referans Laboratuvarına Karşılaştırma Testi yapılması amacıyla gönderilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde renkli suyun kaynağının, deşarj noktasının birkaç yüz metre yakınında bulunan tekstil yıkama işletmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Söz konusu işletmeden kaynaklı atık suların ön arıtmadan geçirilerek, İSKİ hattına verildiği fakat işletmenin İSKİ Genel Müdürlüğü'nden almış olduğu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı bulunmadığı anlaşılmıştır"

Açıklamanın devamında da 'Deşarj noktasından akan atık suyun, sadece bu işletmeden kaynaklandığını, bunun sebebinin ise bölgede bulunan altyapıya ait kot farkından kaynaklandığı İSKİ Genel Müdürlüğü'nce tespit edilmiştir. Söz konusu sorunun giderilmesi amacıyla İSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince imalat çalışmalarının başladığı öğrenilmiş olup, gerekli ekipmanların tedarikinin akabinde 2-3 gün içerisinde problemin giderileceğinin öngörüldüğü bildirilmiştir. İşletmenin ÇED görüşü olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle il müdürlüğümüzce faaliyet durdurma konulu İdari Yaptırım Kararı uygulanmıştır. Fakat, Esenyurt Belediyesi yetkililerince yapılan telefon görüşmesinde, işletmenin ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldığı yönünde bilgi şifahen tarafımıza iletilmiştir." bilgileri yer aldı.

HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı

Son Dakika Haberleri
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi         
13:49
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı         
13:39
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti         
12:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti         
11:33
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı         
11:17
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi         
10:11
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HER GÜN FARKLI RENKTE AKAN HARAMİDERE'NİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement