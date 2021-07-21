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Her gün ölümün ucundan onlarca kişiyi alıyorlar - Son Dakika

Her gün ölümün ucundan onlarca kişiyi alıyorlar

21.07.2021 11:48

Her gün ölümün ucundan onlarca kişiyi alıyorlar Kandıra sahillerinde görev yapan cankurtaranlar bir an olsun oturamıyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan sahiller binlerce kişiye ev sahipliği yaparken, birçok kişi de boğulma tehlikesi geçiriyor.

Her gün ölümün ucundan onlarca kişiyi alıyorlar

Kandıra sahillerinde görev yapan cankurtaranlar bir an olsun oturamıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan sahiller binlerce kişiye ev sahipliği yaparken, birçok kişi de boğulma tehlikesi geçiriyor. Cankurtaranlar ise boğulmaların önüne geçmek için cansiperane görev yapıyor. Bu yıl deniz sezonunun başlamasının ardından 585 kişiyi boğulmaktan kurtaran cankurtaranlar sık sık tatbikat yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar, 12 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli sahillerinde serinlemek isteyen 203 kişi olmak üzere yaz döneminde şimdiye kadar toplamda 585 kişiyi hayata döndürdü. Vatandaşların güvenliği için haftanın 7 günü belirlenen saatlerde hizmet veren KOSKEM ekiplerinin Kumcağız Plajında gerçekleştirdiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kocaeli'nin önemli turizm merkezlerinden Kandıra'daki plajlarda yoğunluk devam ediyor. Boğulma vakalarının sık sık görüldüğü Kumcağız Plajı'nda boğulma vakası kurtarma tatbikatı yapan cankurtaranlar deniz içerisinde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaşı kurtardı. Aksiyon dolu sahnelerin yaşandığı tatbikatta, boğulan şahsın fark edilmesi üzerine cankurtaranlar alarm durumuna geçti. Yapılan anonsla birlikte denizde bulunan jet ekibi ve karada bulunan yüzücü ekibi harekete senaryo gereği geçerek boğulma tehlikesi geçiren şahsı kısa sürede denizden çıkardı. Denizden çıkarılan şahıs karada sağlık ekiplerine teslim edildi. Aksiyon dolu sahneler drone ile havadan görüntülendi.

"Jetlerimiz olay yerine her iki taraftan da 20 saniyeye gidebiliyor"

Vakaları en kısa sürede kurtarmak için çalıştıklarını ifade eden Kumcağız Cankurtaranlar Bölge Sorumlusu Bülent Baytekin, "Bugünkü tatbikat insanları nasıl kurtardığımızın tam bir karşılığı. İnsanlarımızı biz böyle kurtarıyoruz, gerek yüzücülerimiz girerek kurtarıyor, gerekse jetimizle müdahale ediyoruz, yakınlığı ve uzaklığı ile ilgili değişiyor ama jeti her boğulmada kullanmaya çalışıyoruz. Bazen kalabalık oluyor, jetimiz ona göre müdahale ediyor. Karada da sağlık ekibi ve diğer cankurtaranlar ile birlikte hep beraber bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Günlük kurtardığımız kişi sayısı denizin dalgasına göre değişiyor. 20, 18, 25 mesela dün 2 noktamızda çukur oluştu, çok vakalar aldık. Eğer istasyon 2 veya istasyon 3 bölgesindeyse bir jet 20 saniyede boğulan şahsın yanına gider. Vakalarımızı 30 saniyeyi geçmeyecek şekilde almaya çalışıyoruz. Çok kalabalık olduğu zaman 1 dakikayı bulabiliyor ama bunun üzerine kesinlikle çıkmıyoruz. Jetlerimiz olay yerine her iki taraftan da 20 saniyeye gidebiliyor" dedi.

"Sabahları yüzücümüz suya girip çukur kontrolü yapıyor"

Gözlemin önemine değinen Gönüllü Cankurtaran Selen Kösedağı, "Yeditepe Üniversitesi arama kurtarma ekibiyiz. Yazları da Kocaeli İtfaiyesi ile olan ortak protokolümüz çerçevesinde gönüllü şekilde cankurtaranlık yapmaktayız. Günlük minimum 8-10 personel şeklinde çalışıyoruz. Yüzücü, gözcü, jet personeli şeklinde personellerimiz oluyor. Bizim için öncelikli olan gözlem. Diğer her şeyden önce gözleme önem veriyoruz. Görmediğimiz bir vakaya çıkmamız imkansız. Aynı zamanda bir insan yorulduğunda, kesilmeye başladığında veya olduğu bölgedeki çukuru bildiğimiz için ilk önce önleme yapıyoruz, ardından da yorulan vatandaşlarımızı gerek dürbün gerek gözlem eşliğinde göz hapsine alarak tabiri caizse, daha henüz kötü şeylerle baş etmek zorunda kalmadan alıyoruz. Sabahları bizim işlerimizden biri de bir yüzücümüzün suya girip çukur kontrolü yapmasıdır. Ona göre nerde ne tür önleme yapacağımızı daha önceden bilerek vatandaşlarımızı boğulabilecekleri bölgelerden uzak tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İnsanlar yüzmeyi biliyorum diye kendilerine güvenmesinler"

Tatbikatta boğulan vatandaşı canlandıran Doğukan Cansever, kurtarma çalışmasının çok hızlı şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Bu tatbikatta ayağıma kramp girdi, yüzmeyi bildiğim halde heyecanlandım, gözlerim karardı. Çok hızlı bir şekilde müdahalede bulundular, beni hemen jetski ile aldılar. Ama tatbikat olduğu halde bile çok heyecanlandım. Direk beni karaya çıkardılar çok hızlıydı. Hemen müdahalede bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum hizmetleri için Allah onları başımızdan eksik etmesin. İnsanlar yüzmeyi biliyorum diye kendilerine güvenmesinler. Denizle şaka olmaz. Ben de yüzme biliyorum ama kramp girdiğinde işler değişiyor. Ne kadar yüzmeyi bilirseniz bilin, bu sahillerde ne yüzücüler can verdi" şeklinde konuştu.

Her gün ölümün ucundan onlarca kişiyi alıyorlar
Her gün ölümün ucundan onlarca kişiyi alıyorlar
Her gün ölümün ucundan onlarca kişiyi alıyorlar
Her gün ölümün ucundan onlarca kişiyi alıyorlar

Tatbikat, Kandıra, Boğulma, Kocaeli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Her gün ölümün ucundan onlarca kişiyi alıyorlar - Son Dakika


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