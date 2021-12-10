Üye Girişi
Her gün onlarda kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Koleji öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

Her gün onlarda kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Koleji öğrencilerini ağırladı

10.12.2021 13:44
Her gün onlarda kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Koleji öğrencilerini ağırladı

Türkiye'de ilk ve tek olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Koleji öğrencilerini ağırladı. Meraklı bakışlarla müzeyi gezen öğrenciler balıkları inceledi.

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan müzeyi gezen öğrenciler denizler ve balıklar hakkında bir çok yeni bilgi öğrendi

Yarım asırlık tecrübe Balıkçı Kenan Balcı'nın anlattıklarını dikkatle dinleyen öğrenciler kendilerini okuldaymış gibi hissettiler.

BALIK VE DENİZ BİZİM GELECEĞİMİZ

Türkiye'ye kazandırdığı müze ve çocuklara aşıladığı balık tutkusundan dolayı Balığı Sevdiren Adam olarak anılan İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı'nın kurucusu olduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne öğrenciler ziyaret etmeye devam ediyor. Her gün binlerce insana kapısını açan müzeye ilgi oldukça yoğun. Meraklı bakışlar arasında müzedeki balıkları inceleyen öğrencilere balıklar hakkında bilgi veren Balıkçı Kenan: 'Yarım asırdır balıkçılık yapıyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize balığı ve denizlerimizi anlatıyorum. Çünkü balık ve deniz bizlerin ve onların geleceği' dedi.

DENİZLERİMİZİN SUYU BALIK OLSA BİTERDİ

Biz dündük. Sizler ise yarınsınız diyerek öğrencilere seslenen Balıkçı Kenan: 'Denizlerimiz bizlere en önemli madeni veriyor. Çeşit çeşit, milyonlarca balık veriyor. Balık sağlık demek. Anne sütünden sonra yıpranan dokularımızı onaran tek besin kaynağı balık. İçinde hiç bir şekilde katkı maddesi yok. Yarım asırdır balıkçılık yapıyorum. Deniz o kadar güzel bir nimet ki! Karadeniz, Marmara Denizi'nin suyu balık olsaydı şimdiye kadar tükenirdi. Asırlardır denizlerde balık tutuluyor yinede bitmiyor. Milyonlarca vatandaşa balık verdik ama yinede balıklar bitmedi. Çünkü bir hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor. Bir lüfer bir milyon adet yumurta yapıyor. Bir milyon adet yumurtanın yüzde 50'sini küçük balıklar yiyor. Balıklar kendi kendileriyle besleniyor. Denizlerimizde mükemmel bir sistem var. O yüzden bizler denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Böyle kusursuz bir sisteme bizde destek verip gözümüz gibi bakmalıyız" şeklinde konuştu.

MÜZE 300 TON BALIKTAN OLUŞUYOR

Öğrencilere mumya balıklar hakkında da bilgi veren usta balıkçı, Balıkçı Kenan: " Kitaplarda, filmlerde görebileceğimiz balıklar bu müzede yer alıyor. Yarım asırdan bu yana burada ki balıkları tek tek mumyalayarak ücretsiz bir şekilde halkımıza sunduk. Vatandaşlarımıza hediye ettik. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi 300 ton balıktan oluşuyor. Yeni nesil denizlerimizin ne kadar kutsal varlıklar olduğunu bu kutsal sularda hangi balıkların yaşadıklarını görsün öğrensin diye bu müzeyi oluşturduk. Çocuklarımızın balığı en iyi tanıyacakları yer bu müze" dedi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin dünya genelinde bir ilk olduğuna dikkati çeken müze kurucusu Balıkçı Kenan: "Müzemize dünyanın her yerinden ziyarete gelen vatandaşlarımız var. Böyle bir müzeyi kazandırdığımız için bizlere teşekkür ediyorular. Bugün öğrencilerimiz buradaki balıkları inceleme fırsatı buldular. O heyecan, o mutluluklarını ifade ettiler. Bunlar da bizim bütün emeklerimizin uğraşlarımızın karşılığı" diye konuştu.

Her gün onlarda kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Koleji öğrencilerini ağırladı

Kenan Balcı, Balıkçılık, Türkiye, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Her gün onlarda kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Koleji öğrencilerini ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda 13:55 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu 13:44 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı 11:55 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü 11:21 Tüyler ürperten infaz! Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Son Dakika Haberleri
13:54 Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün: Ankaralı, büyük kararı vermek zorunda
13:43 Galatasaray'ın kasası doldu, Avrupa liderliği dertlere derman oldu
13:37 Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?
13:37 14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak!
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
13:09 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
13:07 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
13:05 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi? Kan grubunuzla hastalıklarınız arasında bağlantı var! Peki sizinki hangisi?         
13:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır         
13:48
Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor? Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?         
13:38
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 14:02:15. #1.12#
SON DAKİKA: Her gün onlarda kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Koleji öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement