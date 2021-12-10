Her gün onlarda kişinin ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Koleji öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan müzeyi gezen öğrenciler denizler ve balıklar hakkında bir çok yeni bilgi öğrendi

Yarım asırlık tecrübe Balıkçı Kenan Balcı'nın anlattıklarını dikkatle dinleyen öğrenciler kendilerini okuldaymış gibi hissettiler.

BALIK VE DENİZ BİZİM GELECEĞİMİZ

Türkiye'ye kazandırdığı müze ve çocuklara aşıladığı balık tutkusundan dolayı Balığı Sevdiren Adam olarak anılan İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı'nın kurucusu olduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne öğrenciler ziyaret etmeye devam ediyor. Her gün binlerce insana kapısını açan müzeye ilgi oldukça yoğun. Meraklı bakışlar arasında müzedeki balıkları inceleyen öğrencilere balıklar hakkında bilgi veren Balıkçı Kenan: 'Yarım asırdır balıkçılık yapıyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize balığı ve denizlerimizi anlatıyorum. Çünkü balık ve deniz bizlerin ve onların geleceği' dedi.

DENİZLERİMİZİN SUYU BALIK OLSA BİTERDİ

Biz dündük. Sizler ise yarınsınız diyerek öğrencilere seslenen Balıkçı Kenan: 'Denizlerimiz bizlere en önemli madeni veriyor. Çeşit çeşit, milyonlarca balık veriyor. Balık sağlık demek. Anne sütünden sonra yıpranan dokularımızı onaran tek besin kaynağı balık. İçinde hiç bir şekilde katkı maddesi yok. Yarım asırdır balıkçılık yapıyorum. Deniz o kadar güzel bir nimet ki! Karadeniz, Marmara Denizi'nin suyu balık olsaydı şimdiye kadar tükenirdi. Asırlardır denizlerde balık tutuluyor yinede bitmiyor. Milyonlarca vatandaşa balık verdik ama yinede balıklar bitmedi. Çünkü bir hamsi yüz bin adet yumurta yapıyor. Bir lüfer bir milyon adet yumurta yapıyor. Bir milyon adet yumurtanın yüzde 50'sini küçük balıklar yiyor. Balıklar kendi kendileriyle besleniyor. Denizlerimizde mükemmel bir sistem var. O yüzden bizler denizlerimizi evimiz gibi temiz tutmalıyız. Böyle kusursuz bir sisteme bizde destek verip gözümüz gibi bakmalıyız" şeklinde konuştu.

MÜZE 300 TON BALIKTAN OLUŞUYOR

Öğrencilere mumya balıklar hakkında da bilgi veren usta balıkçı, Balıkçı Kenan: " Kitaplarda, filmlerde görebileceğimiz balıklar bu müzede yer alıyor. Yarım asırdan bu yana burada ki balıkları tek tek mumyalayarak ücretsiz bir şekilde halkımıza sunduk. Vatandaşlarımıza hediye ettik. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi 300 ton balıktan oluşuyor. Yeni nesil denizlerimizin ne kadar kutsal varlıklar olduğunu bu kutsal sularda hangi balıkların yaşadıklarını görsün öğrensin diye bu müzeyi oluşturduk. Çocuklarımızın balığı en iyi tanıyacakları yer bu müze" dedi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin dünya genelinde bir ilk olduğuna dikkati çeken müze kurucusu Balıkçı Kenan: "Müzemize dünyanın her yerinden ziyarete gelen vatandaşlarımız var. Böyle bir müzeyi kazandırdığımız için bizlere teşekkür ediyorular. Bugün öğrencilerimiz buradaki balıkları inceleme fırsatı buldular. O heyecan, o mutluluklarını ifade ettiler. Bunlar da bizim bütün emeklerimizin uğraşlarımızın karşılığı" diye konuştu.