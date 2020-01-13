Her gün oturduğu caddeyi temizliyor - Son Dakika
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Her gün oturduğu caddeyi temizliyor

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emekli bir vatandaş her sabah oturduğu mahalleyi gönüllü olarak temizliyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde emekli bir vatandaş her sabah oturduğu mahalleyi gönüllü olarak temizliyor. Bu


Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden Kazım Yolcu, emekli olduktan sonra her sabah oturduğu mahalledeki caddeyi baştan aşağı temizliyor. Yıllardır gönüllü olarak bu işi yapan Yolcu'yu gören herkes takdirle karşılıyor. Temizlik yaptığı sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen emekli vatandaş, "Bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyorum, herhangi bir beklentim yok. Para almıyorum. Daha temiz bir İnegöl için her sabah bu caddeyi baştan aşağı temizliyorum. Çocuklarımıza, torunlarımıza örnek olmaya çalışıyorum. Aslında herkes kendi kapısının önünü temizlese çok güzel olur, daha temiz olur. Temizlik imandan gelir, biz müslümanların temizlik hususunda çok titiz olmamız lazım. Lütfen yerlere kimse çöp atmasın, hersesten bunu rica ediyorum" dedi. - BURSA

Bursa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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