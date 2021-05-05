Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu - Son Dakika

Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu

05.05.2021 18:02

İstanbul Esenyurt'taki , Haramidere'nin her gün başka renkte akması dikkat çekiyordu. İSKİ ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda dere suyunun renk değiştirmesine, yakındaki tekstil yıkama işletmesinin neden olduğu ortaya çıktı. İş yeri sahibi Ayhan Alan, "Neden sadece bize mal ediliyor bilmiyorum. Derenin farklı renkte akmasının tek sebebi ben değilim" diyerek iddiaları reddetti.

İstanbul Esenyurt'taki Haramidere, yaklaşık 1,5 ay önce suyun genellikle mavi, sarı, kırmızı ve siyah olmak üzere rengarenk akmasıyla gündeme geldi.

Çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine inceleme başlatan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), renkli suyun kaynağının, derenin birkaç yüz metre yakınında bulunan tekstil yıkama işletmesi olduğunu tespit etti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, işletmenin faaliyetini durdurdu. Ancak işletme, mahkemeye başvurarak, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

"DEREDEN AKAN SUYUN SADECE BİZDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

DHA ekibi, tekstil yıkama işletmesine giderek, iş yeri sahibi Ayhan Alan ile görüştü. Dereden akan atık suların kendi işletmesiyle ilgisi olmadığını öne süren Alan, '1,5 aydır yetkililer gelip gidiyor. İncelemeler yapıyorlar ancak bizimle ilgili bir durum yok. Arıtma tesisimiz var. Derenin renkli akmasının bizimle bir alakası yok. Doğru düzgün araştırma yapılmadı. Burada bir sürü fabrika var. Sadece bizden kaynaklandığını düşünmüyorum. Neden sadece bize mal diliyor bilmiyorum. Çalışmalar devam ediyor. Atık suyu bizim işletmeden kanala bağlayacaklar. Bizden numune de alındı. Zaten biz suçlu olsak işletmeyi kapatır, çeker gideriz. Bu dereye bir tek benim suyum gitmiyor. Burada bir sürü boyahane var. Derenin farklı renkte akmasının tek sebebi ben değilim. Bizim işimiz hizmet" dedi.

"SUYUN TEKSTİL YIKAMA İŞLETMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ"

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

'Haramidere üzerinde, renkli atık su deşarjı, Esenyurt ilçesinde yer almaktadır. Söz konusu nokta, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi önünde bulunan yeşil alanın içerisinde yer almaktadır. İl müdürlüğümüz ekiplerince hem deşarj noktasından hem de atık su deşarjının muhtemel sebebi olan işletmeden atık su numuneleri alınarak, bakanlığımıza Çevre Referans Laboratuvarına Karşılaştırma Testi yapılması amacıyla gönderilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde renkli suyun kaynağının, deşarj noktasının birkaç yüz metre yakınında bulunan tekstil yıkama işletmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Söz konusu işletmeden kaynaklı atık suların ön arıtmadan geçirilerek, İSKİ hattına verildiği fakat işletmenin İSKİ Genel Müdürlüğü'nden almış olduğu Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı bulunmadığı anlaşılmıştır"

"2-3 GÜN İÇİNDE PROBLEM ÇÖZÜLECEK"

Açıklamanın devamında da "Deşarj noktasından akan atık suyun, sadece bu işletmeden kaynaklandığını, bunun sebebinin ise bölgede bulunan altyapıya ait kot farkından kaynaklandığı İSKİ Genel Müdürlüğü'nce tespit edilmiştir. Söz konusu sorunun giderilmesi amacıyla İSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince imalat çalışmalarının başladığı öğrenilmiş olup, gerekli ekipmanların tedarikinin akabinde 2-3 gün içerisinde problemin giderileceğinin öngörüldüğü bildirilmiştir. İşletmenin ÇED görüşü olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle il müdürlüğümüzce faaliyet durdurma konulu İdari Yaptırım Kararı uygulanmıştır. Fakat, Esenyurt Belediyesi yetkililerince yapılan telefon görüşmesinde, işletmenin ilgili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldığı yönünde bilgi şifahen tarafımıza iletilmiştir." bilgileri yer aldı.

Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu
Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu
Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu
Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu
Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu
Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu
Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu
Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her gün rengarenk akan Haramidere'nin sebebi belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • kemal: HEM DOGAYI KIRLET HEMDE SIKAYET ET . KESINLIKLE CEZA VERILMESI LAZIM BU TUR SIRKETLERE , HEM DOGAYI HEMDE INSAN SAGLIGINI ZEHIRLIYOLAR. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • : Mısırda kıskanıyordu sekiz sene sonra masaya oturduk adamlar bize muhtac kaldı ne demesin Anlarsınızya tersini Yazsam kabul etmiyorlar onun dünya bizi kıskanıyor cünkü patates dagtıyoruz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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