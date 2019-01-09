Son Dakika Haberleri: Her Gün Saatlerce Mezar Kazıyorlar

Her Gün Saatlerce Mezar Kazıyorlar

44 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Belediye Defin Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan mezar kazıyıcıları, kar kış demeden her gün saatlerce kabir kazıyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Belediye Defin Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapan mezar kazıyıcıları, kar kış demeden her gün saatlerce kabir kazıyor.

İsmail Kolay, 6 yıldır İnegöl Belediyesi Defin Hizmetleri Müdürlüğünde görev yapıyor. Sabah mesainin başlamasıyla kolları sıvayan Kolay saatlerce kazma ve kürekle mezar açıyor. Mezar kazıyıcıları günde 2 kabir yeri açıyor. Bu da yaklaşık 6 saat sürüyor. İsmail Kolay, "6 yıldır bu işi yapıyorum. İşimiz zor, ama severek yapıyoruz. Allah kimseye böyle iş nasip etmez. Biz 4 arkadaşız. İnegöl genelinde vefat edenler için mezar açıyoruz. Cenaze sahibi defin için müdüriyete başvurduktan sonra önce yeri beliyoruz. Daha sonra mezar açma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Günde ortalama 5-6 cenaze oluyor. Kışın zorlanıyoruz ama yine de bize verilen görevi yerine getirmek için elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz. Her mesleğin bir zorluğu var. Belediyemiz bu hizmeti ücretsiz veriyor" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Bursa, İnegöl, Güncel
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