Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı - Son Dakika
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Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı

11.06.2022 17:49
Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı

Brezilya'da her gün bir tablet mağazasına giderek defterine bir şeyler yazan 10 yaşındaki çocuğun bunu neden yaptığı anlaşıldı. Çocuğun, ödevini yapmak için mağazaya gittiği detayı ise öğrenenleri duygulandırdı.

Brezilya'da yaşandığı iddia edilen bir olay, bir kez daha sosyal medyada gündeme geldi. İddialara göre 10 yaşındaki çocuk, her gün düzenli olarak tablet mağazasına gidiyordu.

ELİNDEKİ DEFTER DİKKAT ÇEKTİ

Mağaza çalışanları da çocuğun ne yaptığını öğrenebilmek için onu izlemeye başladı. Çocuğun her gün düzenli olarak tabletlere bakıp, elindeki defterine bir şeyler yazdığı görülüyordu.

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Çocukla ilgili gerçek ise mağaza çalışanları tarafından daha sonra yapılan küçük araştırma sonucu ortaya çıkarıldı. Mağaza çalışanları, çocuğun imkansızlık nedeniyle her gün mağazayı ziyaret ederek ödevini yaptığını öğrenmesinin ardından bir tablet hediye edip, çocuğun evine de 2 yıllık internet bağlatıyor.

Tablet mağazasına her gün uğrayıp defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi ağlattı
Tablet mağazasına her gün uğrayıp defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi ağlattı
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Brezilya, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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