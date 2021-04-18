Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi - Son Dakika

Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi

18.04.2021 13:51
Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, 967 kişilik temizlik ordusunu 57 yeni temizlik aracı ile güçlendirdi.

Osmangazi Belediyesi, 967 kişilik temizlik ordusunu 57 yeni temizlik aracı ile güçlendirdi. 1 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Osmangazi'de her gün 810 ton, yılda ise 294 bin ton atık toplayan Osmangazi Belediyesi, toplum sağlığı için çok önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor.

'Daha temiz bir Osmangazi, daha sağlıklı bir toplum hedefiyle 7 gün 24 saat ilçenin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılacak olan, 30 çöp kamyonu, 2 su tankeri, 3 kamyonet, 2 yol süpürme aracı, 1 konteyner yıkama aracı, 1 panelvan ve 18 motosiklet temizlik aracını bünyesine kattı. Kentin temizlik hizmetlerinde kullanılacak olan yeni araçlar, Osmangazi Belediyesi'nin Soğanlı Temizlik İşleri Şantiyesi'nde düzenlenen törenle hizmete başladı.

Osmangazi'nin hizmet filosunun daha da güç kazandığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin büyük bir belediye olduğunu ve bu büyüklüğe yakışır hizmetler ortaya koyduklarını dile getirdi. Osmangazi Belediye Başkan Dündar, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Meydanı ve BAREM gibi namı, Bursa hatta Türkiye sınırlarını aşan yatırımları ilçemize kazandırıyoruz. Ancak bizim asli işimiz temizlik. Asli vazifemizi nasıl en iyi ne şekilde yerine getiririz diye düşünüyor ve bunun için mücadele ediyoruz. Artık vatandaş çöp aracını dahi temiz istiyor. Temizlik aracının üzerinde kir olmamasını, giderken yola su damlatmamasını istiyor. Bizler işimizi en iyi şekilde yerine getirirken, vatandaşımızın da bizden beklentisi artıyor. Bugün de vatandaşımızın beklentileri doğrultusunda çalışıyoruz ve araçlarımızı yeniliyoruz. Yeni araçlarımızla birlikte temizlik alanında en güzel çalışmaları Osmangazi Belediyesi ortaya koyacak. Ben tüm temizlik personelimize teşekkür ediyorum. İşlerini layıkıyla yapıyorlar ve biz bu konuda sürekli vatandaşlarımızdan teşekkür alıyoruz" dedi.

Salgın döneminde belediyeler tarafından yürütülen temizlik çalışmaların daha da önem kazandığına dikkat çeken Başkan Dündar, "Bizler, ilçemizi baştan aşağıya temizleyip, dezenfekte ederek toplum sağlığını korumaya çalışıyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. En büyük bütçeyi de temizlik çalışmalarına ayırıyoruz. 136 mahallemizde, 365 gün 24 saat esasına göre evsel atık toplama ve temizlik hizmeti veriyoruz. 2020 yılı içerisinde Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, yıllık 294 bin, aylık 24 bin, günlük ise ortalama 810 ton atık topladık. Bu atıkların yıllık 270 bin tonu evsel nitelikli atıklar olurken, 24 bin ton civarında da kaba atık ve moloz atıkları toplanıldı. Çöp toplama taşıma hizmetlerinde 967 personelimiz çalışıyor. İşte bu bizim gücümüz. Temizlik işleri personelimizin çalışmaları gıpta ile izleniyor. Ben birçok arkadaşımızı yağmur yağsa dahi işini yaparken gördüm. Gece olmasına rağmen işine devam edenler var. İşte bu işini sevmektir. Laf olsun diye iş üretmek değildir. Bizim personelimiz, laf olsun diye değil, bu benim işimdir diyerek çalışıyor. Bunun için ben her birine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Temizlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Dündar, "Çalışma düzeni olarak günlük 3 vardiya olmak üzere gündüz 70, akşam ve gece 27 rota atık toplama çalışması yapılmakta ve bu araçlarda 355 atık toplama personeli ile 192 şoför görev almaktadır. 358 mevkici personel ve 6 adet süpürge makinesi çalıştırılmakla birlikte, 11 açık kasa kamyon ile de kaba atık toplama çalışması yapılmaktadır. İlçemiz sınırlarında ayrı toplanan ambalaj atıkları, elektronik atıklar, atık floresan ve lambalar, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık giysiler geri dönüşüm için belediyemizle sözleşmesi olan lisanslı firmalara teslim ediliyor. Çalışmalar kapsamında 2020 yılında, 3 bin 752 ton ambalaj atığı, 15 bin 723 kg e-atık, 2 bin kg 5. grup aydınlatma ekipmanları, 5 bin 240 kg atık pil 37 bin 620 litre bitkisel atık yağ, 277 bin 250 kg atık giysi geri dönüşüme gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlandı. Atık floresan toplamada Türkiye 2'incisi olduk. Biriken floresan atıklarını belediyemiz yetkililerine teslim eden herkes sabun hediye ediyoruz. Bunlar bizlerin çalışmaları ve alın terimiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Dündar, konuşmasının ardından kurdele keserek yeni araçları hizmete başlattı. - BURSA

Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi
Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi
Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi
Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi
Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi
Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi
Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Her gün tekrarlanan 'Ter Temiz Bir Başarı' hikayesi - Son Dakika


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