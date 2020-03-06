Her gün yarım kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp ve damar hastalığı riskini azaltıyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Her gün yarım kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp ve damar hastalığı riskini azaltıyor - Son Dakika

Her gün yarım kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp ve damar hastalığı riskini azaltıyor

6 saat önce

ABD'li bilim insanları, günde yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketiminin kalp ve damar hastalığı riskini azalttığını ortaya koydu.

Her gün yarım kaşık zeytinyağı tüketmek, kalp ve damar hastalığı riskini azaltıyor, System.String[]

ABD'li bilim insanları, günde yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketiminin kalp ve damar hastalığı riskini azalttığını ortaya koydu.

Dailymail internet sitesinde yer alan habere göre, Harvard Üniversitesinden bilim insanları, yaklaşık 100 bin kişinin sağlığına ilişkin verileri 24 yıl boyunca izledi ve yüksek zeytinyağı tüketiminin kalp sağlığına faydalı olduğunu tespit etti.

Çalışmanın başında kanser, kalp hastalığı ve farklı kronik rahatsızlıkları bulunmayan katılımcılar, her 4 yılda bir, beslenme biçimleri ve yaşam tarzlarıyla ilgili hazırlanan anketleri cevapladı.

Araştırmacılar, beslenme biçimi ve yaşam tarzı faktörlerini hesaba katarak, her gün yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketenlerin herhangi bir kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinin yüzde 15 daha düşük olduğunu belirledi.

Araştırmanın başındaki isim olan Dr. Marta Guasch- Ferre, yaptığı açıklamada, önceki çalışmalarda yüksek zeytinyağı tüketimi ile kalp ve damar sağlığının ilişkilendirildiğini ifade ederek, bu durumun özellikle Akdeniz ülkelerinde bu şekilde olduğuna dikkati çekti.

Guasch-Ferre, amaçlarının yüksek zeytinyağı tüketiminin ABD'de faydalı olup olmadığını araştırmak olduğunu da ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ferre, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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