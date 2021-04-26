Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar - Son Dakika

Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar

26.04.2021 09:49
Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar, System.String[]

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde birçok vatandaşın bir araya gelmesi ile birlikte oluşan grup, topladıkları yardımlar ile her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde birçok vatandaşın bir araya gelmesi ile birlikte oluşan grup, topladıkları yardımlar ile her gün ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırıyor.

Eskişehir'de kurulan Odunpazarı Tanıtım Grubu (OTG), Oral Büyüksarı koordinatörlüğünde gönüllü faaliyetlerine devam ediyor. Odunpazarı bölgesindeki mahallelerin muhtarları tarafından ihtiyaç sahiplerinin tespitinin yapılmasıyla birlikte zaman zaman yapılan giyim, yiyecek, hediye çeki gibi yardımların yanı sıra, Ramazan ayında her gün 150 kişiye iftar yemeği dağıtıyor. 30 günün sonunda toplamda 4 bin 500 kişiye iftar yaptırmış olmayı hedefleyen grup, pandemi koşullarına uygun olarak gelip yemek alanların yanı sıra gelemeyen vatandaşlara da evlerine kadar giderek sıcak yemek ulaştırıyorlar.

"Ramazan ayı boyunca hedefimiz 4 bin 500 kişiye iftar yaptırmış olmak"

OTG Koordinatörü Oral Büyüksarı, yapılan bu iyiliği duyan ihtiyaç sahiplerinin sayısının artmasının yanı sıra bağışçıların da ilgisinin her geçen gün çoğaldığını söyledi. Orta Mahallesi Muhtarı Erdal Gürdoğan ile ihtiyaç sahiplerine Ramazan'da iftar vermek üzere bir çalışma yaptıklarını belirten Büyüksarı konuyla ilgili konuşurken, "Bu çalışmaya 'her gün 50 ihtiyaç sahibine iftar verelim' diye başladık. Daha sonra bu sayı 100, ardından da 150 kişiye çıktı. Orta, Paşa, Cunudiye, Dede mahallelerinde yaşayan ve bu mahallelerde doğmuş olan ancak şu an Eskişehir'in dışında olan hayırsever insanlar, buraya katkı yapıyorlar. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ufak iki müesseseyi aşevine döndürdük. Fakat bu çok dikkat çekti. Sayı artıyor. Hem bağışı sayısı arttı hem ihtiyaç sahipleri arttı. Diğer mahallelerde de arttı. Tepebaşı bölgesinden mahalleler katılmaya başladı. Buradan artık biz kumanya şeklinde hazırlayıp muhtarların tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Toplamda da günlük 150 kişiden hesaplarsak Ramazan ayı boyunca hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"İftar dağıtımı yapılan kişileri muhtarlar belirliyor"

İhtiyaç sahiplerine her gün 4 kap yemek ulaştırdıklarını, bu yemeklerin içeriğinde ise et, tavuk ve balık gibi ürünlerin olmasına dikkat ettiklerini anlatan Büyüksarı, "Aşçılarımız günde 4 kap yemek hazırlıyor. Bu yemeklerin malzemelerini gönüllerden gelen yardımlarla karşılıyoruz. Bu yemekler ise muhtarların belirlediği kişilere ulaşıyor. Muhtarlar ihtiyaç sahiplerini belirleyerek onlara birer kart veriyor, o karta sahip olan buraya gelebilen, sağlığı el verene buradan dağıtım yapıyoruz. Gelemeyenlere de muhtarlarımız vasıtasıyla evlerine ulaştırıyoruz" diye konuştu.

"Yardımseverlerin katkıları sayesinde Ramazan'da ihtiyaç sahipleri doyuyor"

Güçlerinin yettiği kadarına ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Orta Mahallesi Muhtarı Erol Gürdoğan, başka mahallelerden de taleplerin geldiğini, hem ihtiyaç sahiplerinden hem de bağışçılardan olumlu dönütler aldıklarını belirtti. Böyle bir yardım faaliyetini muhtarlar olarak kendi başlarına yapmalarının imkanı olmadığını söyleyen Gürdoğan, "Bizim bütçelerimiz sınırlı. Öyle bir imkanımız yok. Biz bu işe Odunpazarı Tanıtım Grubunun katkıları yardımseverler sayesinde devam ediyoruz. Kartı olanlar gelip buradan pandemi kurallarına uygun bir şekilde yemeğini alıyor. En az 4 kap yemek çıkıyor. Herkes memnun. Yardımseverlerin katkısıyla bu işi buraya kadar getirdik. İnşallah 30 gün boyunca bu işi yapabiliriz" sözlerini kullandı.

"Bu yardımları sürekli hale getirmek istiyoruz"

Odunpazarı Tanıtım Grubu Koordinatör Yardımcısı Halil İbrahim Görgülü, dünyanın dört bir yanında üyeleri olduğunu, bu kişilerle ihtiyaç sahipleri için neler yapabileceklerini belirlediklerini söyledi. Görgülü, "Grup ile birlikte 'neler yapabiliriz' diye düşündük. İftar yardımlarından önce mahallelerdeki muhtarlar vasıtasıyla seçmiş olduğumuz ihtiyaç sahiplerine hediye çekleri verdik. Giyim yardımları yaptık. Ramazan için tekrar hediye çekleri verdik. Kış başında küçük çocukları giydirdik. Bu tür faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Grupla istişare ederek 'ihtiyaç sahiplerine ne kadar katkılar sunabiliriz?' bunun peşindeyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar
Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar
Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar
Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar
Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar
Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar
Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar

iftar yemeği, Odunpazarı, Eskişehir, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Her gün yüzlerce kişinin hem midesine hem kalplerine ulaşıyorlar - Son Dakika


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