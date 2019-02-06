Son Dakika Haberleri: Her Gurbetçinin Yüküydü: Hasret, Hüzün, Umut, Endişe...

Her Gurbetçinin Yüküydü: Hasret, Hüzün, Umut, Endişe...

55 dakika önce

DÜNYA Göçmenler Günü dolayısıyla Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde 21 Aralık 2018 tarihinde açılışı yapılan 'Anadolu'dan Avrupa'ya bir göç hikayesi' isimli fotoğraf sergisi, dramatik senaryosu ile ziyaretçilerinden tam not aldı.

Her Gurbetçinin Yüküydü: Hasret, Hüzün, Umut, Endişe..., System.String[]
DÜNYA Göçmenler Günü dolayısıyla Bursa Göç Tarihi Müzesi'nde 21 Aralık 2018 tarihinde açılışı yapılan 'Anadolu'dan Avrupa'ya bir göç hikayesi' isimli fotoğraf sergisi, dramatik senaryosu ile ziyaretçilerinden tam not aldı. Avrupa'ya işçi olarak gelen gurbetçilerin hikayelerinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, yurtdışındaki Türklerin göç serüvenine ışık tutuyor.

DÖNEMİN ŞARTLARINA DA IŞIK TUTUYOR

Sergide 1960'lı yıllarda başlayan Avrupa'ya göçü, bu göç sırasında ve sonrasında yaşanan hasret, hüzün ve umudun harmanlandığı hayat kurgusu, çarpıcı fotoğraflarla gözler önüne seriliyor.

Sergide teşhir edilen fotoğrafların hikayelerine de yer veriliyor. Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda, Fransa ve daha birçok Avrupa ülkesine gelen Türklerin yaşadığı zorlukların ve umutlarının duygulu bir dille anlatıldığı sergide dönemin şartlarını gösteren gazete kupürleri de yer alıyor. Sergi 28 Şubat 2019'a kadar görülebilir.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:45 

Bursa, Avrupa, Güncel
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