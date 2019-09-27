Son Dakika Haberleri: Her hafta 50 aileyi sevindiriyor
Son Dakika Güncel Haber

Her hafta 50 aileyi sevindiriyor

35 dakika önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde isminin açıklanmasını istenmeyen bir hayırsever sanayici iş adamı, her hafta Perşembe pazarında 50 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunurken, bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği öğrenildi.

Her hafta 50 aileyi sevindiriyor, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde isminin açıklanmasını istenmeyen bir hayırsever sanayici iş adamı, her hafta Perşembe pazarında 50 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunurken, bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği öğrenildi.


İhtiyaç sahibi aileler mahalle muhtarlarıyla irtibata geçilerek tespit edilirken, her hafta bir mahallenin ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Muhtarın tespit ettiği ihtiyaç sahipleri muhtarın imzalı, kaşeli fişi ile Perşembe pazarına gidip, pazarcı Adil Erdönmez'in tezgahından gıda paketlerini alıyor.


Hayırsever iş adamının yaptığı bu güzel hizmetin Ramazan ayına kadar yapılması planlanıyor. Yine bu hayırsever iş adamımı tarafından geçtiğimiz aylarda bazı mahalle bakkallarındaki yoksul ailelerin veresiye defterindeki borçları ödeyerek sildirdiği belirtildi. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu
İngiltere'de yaşayan trans erkek, doğurduğu çocuğun babası olmak için verdiği hukuk mücadelesini kaybetti Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı Çorum kalesi, 'kalekondu'lara teslim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 17:43:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Her hafta 50 aileyi sevindiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]