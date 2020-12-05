Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika

Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini ikiye böldü

05.12.2020 23:17
Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini ikiye böldü, System.String[]

Son en çok konuşulan isimlerinden olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşması yine magazin gündemini değiştirdi. Ünlü model pozlarıyla hayranlarının gözlerini kamaştırdı. Pozlarıyla takipçilerini ikiye bölen Şahin hakkında, bazıları 'Çok fit' derken, bazıları da 'çok zayıf' yorumunda bulundu.

Koronavirüs salgının arttığı günlerde partilere katılan ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Şevval Şahin, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı pozlarıyla takipçilerini mest etti.

Şevval Şahin, tatil paylaşımlarıyla tartışma konusu oldu. Şahin'in bazı takipçileri, ünlü manken hakkında 'Çok fit' derken, bazıları da 'çok zayıf' yorumunda bulundu.

Her hareketiyle gündem olan Şevval Şahin'den olay bikinili pozlar

AÇIKLAMALARIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

PROGRAMDA ZOR ANLAR YAŞAMIŞTI

Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşamıştı. Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval şahin, " Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti. Şahin'in bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem olmuştu.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum." açıklamasını yapmıştı. Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.

Her hareketiyle gündem olan Şevval Şahin'den olay bikinili pozlar
Her hareketiyle gündem olan Şevval Şahin'den olay bikinili pozlar
Her hareketiyle gündem olan Şevval Şahin'den olay bikinili pozlar
Her hareketiyle gündem olan Şevval Şahin'den olay bikinili pozlar
Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini ikiye böldü

Şevval Şahin, Koronavirüs, Türkiye, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini ikiye böldü - Son Dakika Magazin


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