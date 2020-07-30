Her iki bacağını çapa motoruna kaptıran kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Her iki bacağını çapa motoruna kaptıran kişi ağır yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, çapa motoruyla bahçe sürerken her iki bacağını çapa motoruna kaptıran 4 çocuk babası adam, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesin O.T'ye ait bahçeyi çapa motoruyla süren, 38 yaşındaki İsmail Yalçın, biranda her iki bacağını çapa motoruna kaptırdı. Bacağını çapa motorunun dişlilerine kaptıran İsmail Yalçın, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yalçın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yalçın'ın olay esnasında her iki bacağının koptuğu ve hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri bahçede ve çapa motorunda incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.