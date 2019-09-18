Her iki kişiden biri bu sorunu yaşıyor

Şüphesiz sağlıklı olmak hepimizin istediği bir şey. Tabii sağlıklı nefes almak da öyle. Sağlıklı ve düzgün nefes almanın yolu ise fonksiyonlarını tamamen yerine getiren bir buruna sahip olmaktan geçiyor. Burun, solunum yollarımızın ilk kapısı. Fakat günümüzde her iki kişiden biri burun tıkanıklığı sonucunu doğuran, yani hava geçişine engel olan geçici veya kalıcı burun problemine sahip.

HAYAT KALİTESİNİ TEMELDEN ETKİLİYOR

Oksijen solunumu yapan tüm canlılar için yaşama devam etmenin en kritik koşulu yeterli solunum yapabilmek. Oksijen azlığı ruh ve beden sağlığımızda beklenmedik sorunlar görülmesine neden olabiliyor. Solunum yollarımızın ana kapısı ise burnumuz. Dolayısıyla burnumuzu tıkayan herhangi bir durum yaşam kalitemizi temelden etkileyebiliyor. Horlama, uyku apnesi, kronik kalp hastalıkları, yetersiz oksijen alımına bağlı olarak kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesi ve daha az efor harcayarak yapabileceği işler için daha fazla efor sarfetmek zorunda kalması gibi fiziksel problemlerin yanı sıra mutsuzluk ve depresyon gibi ruh sağlığını ilgilendiren sorunlar da sağlıksız nefes almaya bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

EN SIK RASTLANAN DÖRT ETKEN

Burun tıkanıklığının en sık rastlanan dört ana nedeni hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Şahin, burun eti problemlerinden kronik sinüzite kadar çözülmemiş birçok durumun burnu neredeyse tamamen fonksiyonsuz bırakabileceğinin altını çiziyor:

Burun kıkırdağı eğriliği (gelişimsel veya genetik)

Burun eti problemleri (Konka hipertrofisi veya polip denilen burun etlerinin burun içini doldurması)

Kronik sinüzit (Kronikleşmiş sinüzit problemlerinin kronik akıntıyla burun pasajınıdaraltması)

Alerjik rinit (Alerjiye bağlı burun etlerinin kronik büyümesi)

"GEÇİCİ ÇÖZÜM" ÇÖZÜM DEĞİL

İnsanların genellikle sorunu doğru tespit etmekten kaçındığına ya da geçici çözümlere yöneldiğine vurgu yapan Şahin, "Burun tıkanıklığı aslında zaman içerisinde alışılan ve kanıksanan bir durum. Bu nedenle kişiler bunun kalıcı çözümü için ameliyat olma fikrine çok alışamıyor ve bu operasyonları sürekli erteleme yoluna gidiyorlar. Oysa ki kronik burun tıkanıklığı ilerleyen süreçte kronik kalp hastalıkları, uyku apnesi sırasında ölüm riski, depresyon, konsanstrasyon problemleri ve demans gibi çok ciddi hastalıkları tetikleyebiliyor. İnsanlar solunum problemlerini görmezden gelip bu tür sorunların altında başka etkenler aramakla zaman kaybettikleri için de yaşadıkları sorunlar derinleşebiliyor" şeklinde konuşuyor.

GÜNLÜK HAYATTA DAHA FAZLA EFOR SARF ETMEYE BAŞLADIYSANIZ

Günlük hayatta yaptığı işleri yerine getirirken daha fazla efor sarf etmeye başladığını fark eden birinin bir KBB uzmanına başvurması gerekiyor. Ancak horlamalar artıyor ve üstüne bir de uyku apnesi problemi yaşanıyorsa mutlaka uzman doktora gidilmesi şart.