Her iki otomobilden biri Bursa'da üretildi
1 saat önce
Türkiye'de geçen yıl üretilen 1 milyon 26 bin 461 otomobilin yüzde 49,2'sinde, ihraç edilen otomobillerin ise yüzde 47,2'sinde otomotiv devleri Renault ve Tofaş'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası var.
Türkiye
'de geçen yıl üretilen 1 milyon 26 bin 461 otomobilin yüzde 49,2'sinde, ihraç edilen otomobillerin ise yüzde 47,2'sinde otomotiv devleri Renault
ve Tofaş
'a ev sahipliği yapan Bursa
'nın imzası var.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:55
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