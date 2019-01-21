Son Dakika Haberleri: Her iki otomobilden biri Bursa'da üretildi

Her iki otomobilden biri Bursa'da üretildi

1 saat önce

Türkiye'de geçen yıl üretilen 1 milyon 26 bin 461 otomobilin yüzde 49,2'sinde, ihraç edilen otomobillerin ise yüzde 47,2'sinde otomotiv devleri Renault ve Tofaş'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası var.

Her iki otomobilden biri Bursa'da üretildi, System.String[]
Türkiye'de geçen yıl üretilen 1 milyon 26 bin 461 otomobilin yüzde 49,2'sinde, ihraç edilen otomobillerin ise yüzde 47,2'sinde otomotiv devleri Renault ve Tofaş'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası var.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:55 

Ekonomi
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