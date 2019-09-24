Son Dakika Haberleri: Her iki sağlık çalışanından biri delici-kesici yaralanma geçirdi
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Her iki sağlık çalışanından biri delici-kesici yaralanma geçirdi

1 saat önce

Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, sağlık çalışanlarının "sağlığının daha fazla korunmasını" istedi.

Her iki sağlık çalışanından biri delici-kesici yaralanma geçirdi, System.String[]

Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, sağlık çalışanlarının "sağlığının daha fazla korunmasını" istedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:55 
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