Her iki sağlık çalışanından biri delici-kesici yaralanma geçirdi
1 saat önce
Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, sağlık çalışanlarının "sağlığının daha fazla korunmasını" istedi.
Hasta ve Sağlık Çalışanları Güvenliği Platformu, sağlık çalışanlarının "sağlığının daha fazla korunmasını" istedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:55
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