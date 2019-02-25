'Her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği'
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği verileceğini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, her ilave istihdama prim
ve vergilerin yanı sıra ücret desteği verileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:20
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