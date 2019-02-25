Son Dakika Haberleri: 'Her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği'

'Her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği'

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği verileceğini söyledi.

'Her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği', System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her ilave istihdama prim ve vergilerin yanı sıra ücret desteği verileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:20 

Zehra Zümrüt Selçuk, prim, Ekonomi
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