"Her İlmek Bir Yürek" kampanyası 6 Şubat'ta tamamlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Her İlmek Bir Yürek' kampanyası 6 Şubat'ta tamamlanacak - Son Dakika

"Her İlmek Bir Yürek" kampanyası 6 Şubat'ta tamamlanacak

7 saat önce

Malatya'da başlatılan "Her İlmek Bir Yürek" kampanyası 6 Şubat'ta tamamlanacak.

Malatya'da başlatılan "Her İlmek Bir Yürek" kampanyası 6 Şubat'ta tamamlanacak.


Malatya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " Suriye'nin İdlib şehrine düzenlenen saldırılar nedeniyle şehir merkezinde veya kırsala göç etmek zorunda kalan, çetin kış şartlarında soğuk hava ve sular altında yağmur ve çamur içerisindeki alanlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için kampanya başlatıldı. Her sabah daha zor bir güne uyanan, soğuk ve açlıkla savaşan kardeşlerimizin çilesini bir nebze de olsa dindirmek için ihtiyaç sahibi çocuk ve bebekler için farkındalık oluşturmak maksadıyla 'Her İlmek Bir Yürek' kampanyası başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.


Kampanyayı organize eden Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Koordinatörü Vaiz Betül Doğan, "Soğuk kış şartlarından korunmak için yardımlarımızı bekleyen ve soğuktan titreyen bebek ve çocukları yalnız bırakmamak için mağdur ve mazlumları hiçbir zaman yalnız bırakmayan Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerimizin desteğiyle şu anda bebek ve çocukların en büyük gereksinimlerinden olan atkı, bere, yelek, hırka, bebek battaniyesi gibi el işleri yapılacaktır" dedi. Hazırlanan el işlerinin, 6 Şubat 2020 tarihine kadar Beşkonaklar'da hizmet veren Müftülük bünyesindeki Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ne teslim edilmesini istediklerini bildiren Doğan, yapılan el işlerinin İdlib şehrindeki ihtiyaç sahibi çocuk ve bebeklere gönderileceğini söyledi. - MALATYA

Türkiye, Malatya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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