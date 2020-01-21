"Her İlmekte Bir Sevgi" projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Her İlmekte Bir Sevgi' projesi - Son Dakika

"Her İlmekte Bir Sevgi" projesi

6 saat önce

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Her İlmekte Bir Sevgi" projesi kapsamında çalışmaya destek verenler ile huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Her İlmekte Bir Sevgi" projesi kapsamında çalışmaya destek verenler ile huzurevi sakinleri bir araya geldi.

Hendek Melek Nişancı Huzurevindeki programa, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in eşi Münevver Nayir, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, Hendek İlçe Sağlık Müdürü Burcu Başaran Güngör, Huzurevi Müdürü Nurdan Avcı ile huzurevi sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Münevver Nayir'in ördüğü şal, huzurevi sakini 84 yaşındaki Emine Yıldız'a verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Güngör, yaptığı konuşmada, paylaşma ve dayanışma duygularını harekete geçirmek, üreterek hayata katkı sağlama duygusunun hedeflendiği projeye toplumun ilgisinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Programda şiirler okundu, proje için gönderilen destek mesajları izletildi.

Ahmet Hamdi Nayir, Turgut Babaoğlu, İbrahim Acır, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi
Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:35:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Her İlmekte Bir Sevgi" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]