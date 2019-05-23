Son Dakika Haberleri: Heróis Hat-Trick: Três Gols de Neymar

Heróis Hat-Trick: Três Gols de Neymar

9 saat önce

Leo Messi bir barreira dos 400 gols cocuk a la mır, FC Barcelona ve 6-0 hiç Camp Nou, 2014 e gelmez. Mas Neymar tarikat taklidi yapar. Ele atacou em uma bola solta, e seu tiro ya da rede. Neymar enganou Roberto'yı, Messi'nin baştan çıkarıcılığını yücelten anterörazlar ve primeiro brasileiro'yu "hat-hile" pelo Barça, Valivalia 2001 yilinda Rivaldo feragat eder.

Leo Messi bir barreira dos 400 gols cocuk a la mır, FC Barcelona ve 6-0 hiç Camp Nou, 2014 e gelmez. Mas Neymar tarikat taklidi yapar. Ele atacou em uma bola solta, e seu tiro ya da rede. Neymar enganou Roberto'yı, Messi'nin baştan çıkarıcılığını yücelten anterörazlar ve primeiro brasileiro'yu "hat-hile" pelo Barça, Valivalia 2001 yilinda Rivaldo feragat eder.
Heróis Hat-Trick: Três Gols de Neymar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:06 
Barcelona, Lionel Messi, Neymar, Spor
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