Her Karne Kaysermall Outlet'de Hediyeye Dönüşecek

KAYSERmall Outlet, sömestr tatili boyunca gerçekleştireceği eğitici ve öğretici etkinliklerle çocukların tatil keyfini ikiye katlayacak.

KAYSERmall Outlet, sömestr tatili boyunca gerçekleştireceği eğitici ve öğretici etkinliklerle çocukların tatil keyfini ikiye katlayacak. Ayrıca, her karne getiren çocuğa sürpriz hediye verilecek.



KAYSERmall Outlet, sömestr tatilinde çocuklara eğlenceli ve keyifli bir dünyanın kapılarını aralayacak. Yapılan açıklamada; 18-19-20 Ocak tarihleri arasında karnesiyle birlikte AVM'yi ziyaret eden çocukları oyuncak, eğlence, sinema ve yeme-içme gibi sürpriz hediyeler kazanacak. 18 Ocak'tan itibaren başlayan tatille birlikte minikler, düzenlenen eğitici ve öğretici etkinlikleriyle hem tatil keyfini doyasıya yaşatacak, hem de yoğun geçen eğitim döneminin yorgunluğunu silecekler. - KAYSERİ

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