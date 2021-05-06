"Her kesime yönelik programlar yer alacak" - Son Dakika

Keçiören Belediyesi bünyesinde yayın hayatına başlayacak olan Angara TV için geri sayımın başladığını söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Radyo Angara'yı 23 Nisan'da hizmete açtık. Angara TV'yi de önümüzdeki günlerde açmak için içerik planlamalarımızı ve program çekimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kültürümüzü, tarihimizi ve özümüzü vatandaşımıza tanıtacağımız bu mecramızda ismine yakışır bir şekilde Ankara'mızla ilgili de dolu dolu yayınlar gerçekleştireceğiz." dedi.

"Angaralılık ve Başkentlilik bilincine ilişkin farkındalık yaratmayı ilke edinen Angara TV, başta şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkarmayı, milli ve manevi değerlerimize sahip bireyler yetişmesine katkı sağlamayı, Başkentimizin siyasi, bürokratikveyaşayan tarihi değerlerini kayıt altına almayı başaracaktır.Televizyon kanalımız internet üzerinden erişime açılacak ve özellikle gençlerimizin bu araçlar üzerinden bizlerle bağlantı kurabilmesine olanak sağlayacak ve her yönüyle yeni nesil bir platform olacak. Yayınlarımızda her kesimden vatandaşımız kendi ilgi alanına ve kendi dünyasına yönelik programlar bulabilecektir." ?