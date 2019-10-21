Son Dakika Haberleri: "Her kitabın bir kaderi var"
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"Her kitabın bir kaderi var"

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Edebiyat ve Yazı Akademisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde Gazeteci Yazar Mehmet Nuri Yardım'ı Bursalılarla buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat ve Yazı Akademisi'ne konuk olan Gazeteci Yazar Mehmet Nuri Yardım, özellikle genç yazarların hızlı bir şekilde kitap çıkarıp, hemen meşhur olmak istediklerini belirtip, "Oysa her kitabın bir kaderi var. Mesela Yahya Kemal'in hayatta iken bir şiir kitabı basılmamıştır" dedi.

'Unutulmayan edebiyatçılarımız' konulu sunumuyla Türk edebiyatının önemli kalemleri olan şair ve yazarlarının hayatları hakkında bilgiler veren Yardım, " Yunus Emre'den günümüze on binlerce şair ve yazarın üzerimizde hakkı var. Biz onlarla besleniyoruz" dedi.

Aynı zamanda yayıncılık yaptığını ve İstanbul'da yayınevi olduğunu dile getiren Yardım, "Bazı yazarlar geliyor. Hızlı bir şekilde kitap çıkarmak istiyorlar ve hemen meşhur olmak istiyorlar. Gençler özellikle. Ben de teskin ediyorum diyorum ki; acele etmeyin çünkü her kitabın bir kaderi var. Siz kitabınızı yazın, teslim edin yerine. Basılır, ilgi görür veya görmez onu zaman gösterir. Bazı şairlerin de maalesef vefatlarından sonra kıymetleri anlaşılıyor. Mesela Yahya Kemal'in hayatta iken şiir kitabı basılmamış. Yani kitabın da kaderine inanmak lazım. Bana göre yazı yazan yazısını yazmalı sonra beklemeli" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Nuri Yardım, Yahya Kemal, Edebiyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:54 Kaynak: Bültenler
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