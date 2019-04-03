Her Kıtadan Öğrenci Düzce Üniversitesinde Okuyacak

Kurulduğu günden beri aldığı yerinde kararlarla ilerlemesini ve büyümesini hızla sürdüren Düzce Üniversitesi
, uluslararası alanda da öğrencilerden yoğun ilgi görmeye başladı.
Uluslararası öğrenci alımı için 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 46 önlisans programı ve 72 lisans bölümü olmak üzere toplam, 670 kontenjan açılan Düzce Üniversitesi'nde, bu güne kadar 64 farklı ülkeden 2 bin 300 üzerinde başvuru gerçekleşti. Başvuruda bulunan adayların çoğunluğu komşu ülkelerimizden olmakla birlikte ABD
, Rusya
, İngiltere
, Fransa
, Portekiz
, Çin
, Japonya
, Bangladeş
, Tayland
, Surinam
, Burkina
Faso, Avustralya
ve Brezilya
gibi dünyanın her kıtasından aday, Düzce Üniversitesi'ne yerleşmek için DÜ-YÖS'te yarışacak.
Sınav ülkemizde ve yurt dışında 13 merkezde yapılacak
Düzce Üniversitesi Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (DÜ-YÖS) Ülkemizde Düzce, Ankara
, Mersin
, Gaziantep
, Şanlıurfa
illerinde, diğer ülkelerde ise; Duisburg/ Almanya
, Bakü/ Azerbaycan
, Tiflis/ Gürcistan
, Nairobi/ Kenya
, Mogadişu/ Somali
, Hartum/ Sudan
, Tebük/ Suudi Arabistan
, Amman/ Ürdün
ve Gümülcine/ Yunanistan
olmak üzere, toplam 13 sınav merkezinde yapılacaktır.
Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde soruların yer alacağı sınavda adaylara; Matematik, Genel Yetenek (50 soru) ve Genel Kültür (10 soru) olmak üzere toplamda 60 soru sorulacak. 90 dakika sürecek olan sınavda, 50 puan ve üzeri alan öğrenciler, açılan kontenjanlara başvuru yapabilecek. - DÜZCE