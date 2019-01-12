Her Kızın Vazgeçemedikleri Vardır?? Dolabımın Vazgeçilmezleri????
1 saat önce
Selam millet! Bugün size dolabımın vazgeçilmez parçalarıyla defile yapıyorum?? Videoda giydiklerimin linki???? https: //ty.gl/trendyol_10gzt01.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:35 Kaynak: Youtube
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