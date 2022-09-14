Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri - Son Dakika
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Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri

14.09.2022 14:53

Cennet vatanımız Türkiye, birbirinden güzel bölgeleriyle yabancı turistlerin en çok dikkatini çeken ülke konumunda. Bu sene 40 milyonu aşkın yabancı turistin en öncelikli uğrağı olan Türkiye'nin doğası kendisine hayran bırakıyor. Yurdumuzun baktıkça bir daha bakası gelen büyüleyici güzellikteki köylerinden öne çıkanları derledik.


Her biri masal diyarı gibi! İşte ülkemizin dünyayı kıskandıracak köyleri
Selimiye Köyü/ Marmaris Muğla
Her biri masal diyarı gibi! İşte ülkemizin dünyayı kıskandıracak köyleri
Kayaköy/ Fethiye Muğla
Her biri masal diyarı gibi! İşte ülkemizin dünyayı kıskandıracak köyleri
Kaleköy/ Kaş Antalya
Her biri masal diyarı gibi! İşte ülkemizin dünyayı kıskandıracak köyleri
Uçhisar/ Nevşehir
Her biri masal diyarı gibi! İşte ülkemizin dünyayı kıskandıracak köyleri
Kaleköy/ Gökçeada Çanakkale
Her biri masal diyarı gibi! İşte ülkemizin dünyayı kıskandıracak köyleri
Adatepe Köyü/ Çanakkale
Her biri masal diyarı gibi! İşte ülkemizin dünyayı kıskandıracak köyleri
Adrasan/ Kumluca Antalya
Her biri masal diyarı gibi! İşte ülkemizin dünyayı kıskandıracak köyleri
Gölyazı/ Bursa
Her biri masal diyarı gibi! İşte ülkemizin dünyayı kıskandıracak köyleri

Güzelcehisar/ Bartın

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Çanakkale, Marmaris, Nevşehir, Antalya, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri - Son Dakika


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