Cennet vatanımız Türkiye, birbirinden güzel bölgeleriyle yabancı turistlerin en çok dikkatini çeken ülke konumunda. Bu sene 40 milyonu aşkın yabancı turistin en öncelikli uğrağı olan Türkiye'nin doğası kendisine hayran bırakıyor. Yurdumuzun baktıkça bir daha bakası gelen büyüleyici güzellikteki köylerinden öne çıkanları derledik.
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14.09.2022 15:47:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri - Son Dakika